Così lontani eppure così vicini. Nei giorni in cui gli Stati Uniti promettono guerra alla Russia in Ucraina, tanti americani scoprono che il proprio Paese e l’odiatissima ex Unione Sovietica distano appena 4 chilometri. È lo stretto di Bering, il tratto di 95 chilometri che fa da passaggio tra l’Asia e il Nord America. Le lacune scolastiche sono colmate grazie a Reddit, la community dove gli utenti possono condividere link, contenuti e notizie in tempo reale. Sulla piattaforma si trovano tantissime stranezze geografiche che le mappe spesso nascondono.

Su Reddit le più assurde stranezze geografiche

La geografia e le sue imprevedibilità è uno dei temi più caldi su Reddit. Sono tantissimi gli user che si divertono a catalogare dati incredibili ma veri che le ingannevoli cartine non restituiscono. In un sondaggio lanciato proprio sullo stretto di Bering, quasi 13mila risposte sono sapevano che la distanza tra Russia e Stati Uniti è di 4 chilometri.

I Paesi sono separati da due isole. La prima, Piccola Diomede, è americana; l’altra, Grande Diomede, è russa. I progetti di collegamento che sono stati proposti nel corso degli anni si sono rivelati fiaschi. Dalla proposta di una diga ad un ponte che congiungesse le sponde di Alaska e Siberia, passando per la ferrovia ad alta velocità di Chase-Kirchner. Ma nelle acque dell’Oceano Pacifico non si consumano le uniche straordinarietà della geografia.

Un utente di Reddit rivela che, confrontando le mappe, la geografia urbana di Chicago è incredibilmente simile a quella di Toronto. Un altro sottopone alla community la mappa di Anna Creek Station, il ranch più grande del mondo. Si trova nel sud dell’Australia e la sua superficie, pari a 23.677 chilometri quadrati, è superiore a quella dello stato di Israele.

Non può mancare l’Italia tra le stravaganze geografiche che emergono su Reddit. Venezia è una delle nostre perle che guardano ad est, ma in realtà Roma è (di pochissimo) più a est della Serenissima. La longitudine della capitale è 12° 29′ Est, quella di Venezia 12° 18′ Est. L’antica strada romana sommersa dalla laguna, scoperta da poco, non c’entra nulla.

Sapevate che Roma è più a est di Venezia?

Osservando attentamente una mappa di NatGeo degli stati occidentali d’America si scopre che una parte della California, ovvero Smith River, ha una latitudine più alta di una parte del Canada, Pelee Island in Ontario. Allo stesso modo Seattle è più a nord di Toronto, Montreal e Ottawa, e il punto più meridionale del Canada si trova a una latitudine simile a quella di Roma.

Le bizzarrie non mancano nemmeno sui fusi orari. Se la Cina e l’India hanno cinque fusi orari diversi ma prendono in considerazione gli orari di Pechino e di Mirzapur come quelli ufficiali per tutti, in Russia ce ne sono addirittura 11. Quando a est sono le 6 del pomeriggio a ovest sono le 7 del mattino.

