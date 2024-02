Sono stati assegnati a Maglie, in provincia di Lecce, i premi Tavoletta d’oro 2024, il riconoscimento di Compagnia del Cioccolato dedicato ai prodotti che hanno ottenuto i punteggi più alti in campo nazionale. L’associazione di consumatori esperti ed appassionati di cioccolato, la no-profit più attiva nel settore, divide i premiati per categorie come agli Oscar, segnalando quali sono le tavolette (sia al latte che fondenti) più buone dell’anno.

Tavoletta d’oro 2024, premi assegnati a Maglie

I riconoscimenti ai migliori cioccolati italiani del 2024 sono stati assegnati a:

Fondente: Toscano Black 80% di Amedei;

Fondente monorigine: Criollo Porcelana 70% di Domori e Cuyagua 90% di Maglio;

Latte: Manufatto cacao con latte sapido 38%;

Latte monorigine: Sur del lago 33% di Majani;

Latte ad alta percentuale di cacao: Gardini con latte 42%;

Latte ad alta percentuale con cacao monorigine: Cuyagua 55% di Maglio;

Gianduia: Giandujotto Indonesia di Guido Gobino e Gianduiotto n.3 di Venchi;

Massa di cacao: Cuyagua 100 di Maglio;

Aromatizzati: Nocciolato fondente 70% di Venchi e affinato nelle zagare d’arancio di Sabadì;

Praline: Irish Coffee di Slitti;

Frutte ricoperte: amarene di Maglio e fichi Calabacita farciti alla sambuca di Slitti;

Spalmabili: nocciole e cacao di Colzani e Gianera di Slitti;

Cremini: cremino a tre strati di Varvaro Cioccolato;

Cioccolati grezzi: Scuro di Sabadì;

Ripieni alla tavoletta: praline al Gin primo di Gardini.

Assegnati gli Oscar 2024 del cioccolato italiano

La Compagnia del Cioccolato ha assegnato anche tre premi dedicati alle tavolette speciali. La Tavoletta d’oro al miglior cioccolatiere emergente va a Cocoah!, laboratorio di cioccolato artigianale aperto da Marco Bertani ad Arconate in provincia di Milano. Tra i prodotti di alta qualità di Cocoah! spiccano il fondente 80% della Tanzania, il cioccolato al latte 50% dell’Ecuador e la crema spalmabile alla nocciola 55%.

Il premio al miglior cioccolatiere internazionale va a Enric Rovira di Barcellona, pasticcere e cioccolatiere famoso per i dolci pasquali e i suoi pezzi artistici. A uno dei massimi esponenti dell’arte del cioccolato mondiale si devono invenzioni come la scatola di cioccolatini Planetarium, i Rajoles (tavolette con il design delle iconiche piastrelle di maiolica catalane) e i bonbon assortiti Diagonals.

Quali sono i migliori cioccolati italiani del 2024

Un premio speciale, infine, promosso dalla Compagnia del Cioccolato con il Gruppo Volta (società veronese specializzata in servizi strategici e tecnologie per il marketing e la comunicazione digitale) e Spaghetti & Mandolino (l’e-commerce di prodotti italiani e ambasciatore del cioccolato di qualità) è andato alla comunicazione efficace di Gardini Cioccolato.

La valutazione dei prodotti vincitori dei premi Tavoletta d’oro 2024 si è basata su sei elementi: aspetto esteriore (lucentezza, consistenza e omogeneità della superficie) e aspetto fisico durante la degustazione (consistenza e sensazione in bocca), gusto e retrogusto, profumo e suono, ovvero il caratteristico crack che si sente quando il cioccolato viene spezzato.

