Torna a Milano dopo 4 anni, tradimento rossonero e Juve a bocca asciutta - Leonardo.it

A quattro anni dal suo addio, la città di Milano potrebbe presto ritrovarsi con un volto conosciuto, ma la questione non sembra essere così semplice come potrebbe apparire a prima vista. Una decisione che, se confermata, avrebbe dell’incredibile, considerando i trascorsi e le scelte fatte in passato. L’idea di un ritorno è diventata più concreta nelle ultime settimane, ma le implicazioni sono tutt’altro che banali.

Franck Kessié: il ritorno in Serie A a distanza di 4 anni

Il protagonista di questa storia è Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, che sta vivendo l’ultima parte della sua esperienza con l’Al Ahli, club saudita con cui ha firmato nel 2023 dopo l’esperienza al Barcellona. Con il suo contratto in scadenza a giugno, la situazione si è fatta interessante non solo per la sua esperienza internazionale, ma anche per il mercato che si sta preparando. In tanti stanno guardando con attenzione alla sua posizione, con la sensazione che, alla fine, la Serie A potrebbe essere pronta a riaccoglierlo.

Le due big italiane, Inter e Juventus, sono pronte a muoversi. Se da un lato, i bianconeri avevano già mostrato in passato interesse per il centrocampista ivoriano, lo scenario attuale sembra aver preso una piega diversa. La Vecchia Signora, infatti, avrebbe bisogno di rinforzare il centrocampo e Kessié sarebbe il profilo ideale per completare la linea mediana, soprattutto dopo il suo buon periodo con il Milan. Tuttavia, a complicare il tutto ci sono i nerazzurri che sanno di aver bisogno di qualche innesto a centrocampo per affrontare al meglio le sfide future.

Ritorno a San Siro: la possibilità di una nuova opportunità per Kessié

Nonostante gli enormi introiti economici garantiti all’ex Atalanta dai sauditi, l’Italia continua a rimanere un richiamo irresistibile che potrebbe indurlo a tornare a Milano, ma in un’altra squadra. Ma la lotta per Kessié potrebbe rivelarsi un vero e proprio testa a testa tra Inter e Juve, con l’ex rossonero a dover scegliere tra un ritorno al passato, riferito all’impianto e alla città meneghina, e un’opportunità da nuovo protagonista in una squadra diversa. A prescindere da quale sarà la sua scelta finale, Kessié è destinato a lasciare un segno importante nella prossima finestra di calciomercato.