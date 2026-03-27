Tornerà in campo nella prossima stagione: salta il legamento, che disastro

Un’altra brutta notizia scuote il mondo dell’NBA. Ja Morant, il brillante playmaker dei Memphis Grizzlies, ha visto la sua stagione interrompersi definitivamente. Un infortunio al legamento collaterale ulnare del gomito sinistro, che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo anno. La squadra ha confermato che Morant non giocherà più nel 2026, dopo il nuovo ko patito al termine di una partita che aveva visto il suo ritorno sul parquet dopo un’altra assenza dovuta a un problema al polpaccio.

Stagione finita per Morant dei Memphis Grizzlies

In seguito al persistere del dolore, Morant ha consultato i medici che gli hanno consigliato una terapia con iniezioni di plasma ricco di piastrine per favorire la guarigione del legamento. Il recupero si prevede lungo, ma i Grizzlies puntano a riavere il loro leader pronto per l’inizio della stagione 2026-27.

La situazione fisica di Morant ha messo a dura prova la sua continuità, con il giocatore che ha saltato gran parte della stagione per diverse problematiche. Morant ha giocato solo 20 partite in questa stagione, un numero ben al di sotto delle aspettative per uno dei talenti più promettenti della lega.

Non resta che sperare in una pronta e completa guarigione, con il ritorno in campo previsto per la prossima stagione. Sarà interessante vedere come Morant affronterà questo lungo periodo di recupero e se riuscirà a tornare nel pieno delle sue capacità, continuando a dimostrare il suo valore come uno dei volti più luminosi della NBA.