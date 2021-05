Con una mossa storica, il governo degli Stati Uniti ha annunciato il suo sostegno alla rinuncia dei brevetti per i vaccini COVID-19 per incrementare le scorte e renderle disponibili a più persone.

In una mossa significativa, messa in atto per combattere la pandemia di COVID-19, il governo degli Stati Uniti ha accettato di sostenere una controversa proposta di rinunciare temporaneamente ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini, nel tentativo di aumentare le forniture globali di dosi necessarie. La proposta, che è stata presentata per la prima volta prima dell’Organizzazione mondiale del commercio lo scorso autunno da Sud Africa e India, riguarderebbe brevetti, disegni industriali, diritti d’autore e protezione dei segreti commerciali.

In definitiva, una deroga renderebbe più facile per i paesi che hanno la licenza obbligatoria di esportare vaccini. La mossa è arrivata nel bel mezzo della crescente preoccupazione relativa ai paesi a basso e medio reddito, che rischiano di venire esclusi dagli accordi stipulati dai paesi ricchi con i produttori di vaccini.

USA a favore della revoca dei brevetti sui vaccini COVID-19

L’amministrazione Biden è pronta a rinunciare, in via temporanea, ai brevetti sui vaccini e fa sapere quanto segue: “Questa è una crisi sanitaria globale e le circostanze straordinarie della pandemia COVID-19 richiedono misure straordinarie. L’amministrazione crede fermamente nella protezione della proprietà intellettuale, ma al servizio di porre fine a questa pandemia, sostiene la rinuncia a tali protezioni per i vaccini COVID-19“, queste le parole della rappresentante del commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai.

La donna ha aggiunto, inoltre, che l’amministrazione “parteciperà attivamente ai processi sul testo presso l’Organizzazione mondiale del commercio necessari affinché ciò accada“, ma ha avvertito che “quei negoziati richiederanno tempo“.

La decisione dell’amministrazione Biden arriva dopo mesi di discussioni infruttuose sulla proposta davanti all’OMC (Organizzazione mondiale del commercio), dove più di 100 paesi a basso e medio reddito hanno spinto a trovare modi per espandere e accelerare la produzione di vaccini. Tuttavia, la proposta è stata respinta da paesi ricchi, inclusi gli Stati Uniti e dall’industria farmaceutica, che hanno sostenuto che la proprietà intellettuale non è un ostacolo a un accesso maggiore. Poiché i produttori di farmaci considerano la questione, violare i diritti di brevetto, anche temporaneamente, eliminerebbe gli incentivi necessari e minaccerebbe l’innovazione futura. L’industria, che aveva sollecitato l’amministrazione Biden a respingere la proposta dell’OMS, sostiene anche che la condivisione di progetti riservati non risolverà prontamente il problema dell’accesso globale.

I pro di questo passo senza precedenti

Per affrontare tali problemi, lo scorso anno l’Organizzazione mondiale della sanità ha organizzato il programma COVAX per organizzare l’accesso a 92 paesi, ma lo stesso è insufficiente, in quanto è capace di ricoprire solo il 20% delle richieste. Gli Stati Uniti hanno accettato di fornire fino a 4 miliardi di dollari a COVAX: ciononostante, il programma rimane sottofinanziato. Il budget proposto per lo scorso anno e quest’anno è di 11,7 miliardi di dollari, ma i contributi totali – a partire dal mese scorso – hanno raggiunto solo 8,6 miliardi di dollari.

Vaccino Covid-19

Secondo il Duke Global Health Innovation Center, i paesi ricchi rappresentano più della metà dei quasi 9 miliardi di dosi bloccate negli accordi di acquisto fino ad oggi. Mentre alcuni paesi a reddito medio, come il Brasile e l’India, hanno programmi di sviluppo dei vaccini, i paesi a basso reddito sono carenti nella produzione e nei test clinici e non sono in grado di partecipare al processo di conclusione degli accordi.

L’incapacità di contenere il Coronavirus – soprattutto se si sviluppano ulteriori varianti – impedirà la ripresa dell’economia globale. La International Chamber of Commerce Research Foundation avverte che l’economia globale rischia di perdere fino a 9,2 trilioni di dollari se i governi non riusciranno a garantire l’accesso ai vaccini COVID-19 per quelle che vengono chiamate economie in via di sviluppo.

I pareri discordanti

La Federazione internazionale dei produttori e delle associazioni farmaceutiche ha sostenuto un importante aumento della produzione che, certamente, pone numerose sfide non facilmente affrontabili da ogni azienda. Tra queste, ci sono una fornitura adeguata di ingredienti chiave e competenze tecniche per superare gli ostacoli scientifici e normativi.

Pfizer (PFE) e BioNTech (BNTX), così come Moderna (MRNA), hanno “bloccato molte materie prime” per produrre e fornire 3 miliardi di dosi combinate quest’anno, secondo quanto sostiene l’analista di Evercore ISI, Umer Raffat.

Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti d’America

“Nel bel mezzo di una pandemia mortale, l’amministrazione Biden ha compiuto un passo senza precedenti che minerà la nostra risposta globale alla pandemia e comprometterà la sicurezza. Questa decisione genererà confusione tra partner pubblici e privati, indebolirà ulteriormente le catene di approvvigionamento già tese e promuoverà la proliferazione di vaccini contraffatti“, ha detto Stephen Ubl, un capo di PhRMA, gruppo commerciale dell’industria statunitense.

“Questo cambiamento nella politica americana non salverà vite umane. Va anche contro la politica dichiarata del presidente Biden di costruire infrastrutture americane e creare posti di lavoro, consegnando le innovazioni americane a paesi che cercano di minare la nostra leadership nella scoperta biomedica“, continua Ubl.

Tuttavia, la crescente frattura tra i paesi ricchi e quelli a basso reddito ha rappresentato una sfida per l’amministrazione Biden, che è stata sottoposta a crescenti pressioni da parte dei democratici e dei gruppi di difesa per sostenere la proposta dell’OMC.