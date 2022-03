Il 2022 è, per volere dell’Onu, l’anno internazionale del vetro. Per questa importante occasione, le città di Venezia e Milano hanno deciso di scendere in campo insieme, lanciando le settimane del vetro. Le Italian Glass Weeks andranno ad occupare giorni differenti del prossimo mese di settembre. Vediamo qual è la prima bozza del progetto.

Venezia e Milano promuovono le settimane del vetro: l’iniziativa

Le settimane del vetro, ovvero le Italian Glass Weeks, rientrano nelle iniziative nostrane indette in occasione dell’anno internazionale del vetro. Voluto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), è la prima manifestazione mondiale dedicata al vetro, sia artistico che industriale. Nel bel Paese hanno deciso di scendere in campo due città simbolo, ovvero Venezia e Milano. La prima, con la sua Murano, è l’emblema delle creazioni artistiche in vetro, mentre la seconda è simbolo del vetro industriale. Due realtà differenti, ma che hanno in comune l’amore per la stessa materia prima.

La Vision Milan Glass Week andrà in scena nella settimana che va dal 10 al 18 settembre 2022, mentre la Venice Glass Week si terrà dal 17 al 25 settembre. Gli eventi di Venezia e Milano sono organizzati dai rispettivi comitati organizzativi e da Vitrum, il Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature e impianti del vetro.

“L’esperienza della Venice Glass Week ha aperto la via alla creazione di qualcosa di più ambizioso, che per Murano può diventare un momento di rilancio sulla vetrina internazionale. La collaborazione con Vitrum e Milan Glass Weeks è il segnale di una sinergia che ci auguriamo possa durare a lungo“, ha dichiarato Giovanna Palandri, cancelliere dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

Come saranno organizzate le settimane del vetro?

Le settimane del vetro, sia quella di Venezia che quella di Milano, sono state annunciate presso Palazzo Loredan, situato nella città lagunare. Entrambe saranno organizzate con lo scopo di fondere cultura e tecnologia, mirando ad accogliere diversi tipi di pubblico. Ci saranno mostre, installazioni artistiche, workshop e spettacoli. I protagonisti, per la prima volta insieme, saranno il vetro industriale di Milano e quello artistico di Venezia.

