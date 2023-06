La Via dell’Amore era stata chiusa circa 11 anni fa, precisamente il 24 settembre 2012, a seguito di una frana che aveva provocato il ferimento di quattro straniere, di cui due in modo grave. Adesso il sentiero più famoso delle Cinque Terre, tra Riomaggiore e Manarola, patrimonio dell’Unesco e meta attrattiva per innamorati o semplici appassionati paesaggisti, è pronto ad essere percorso nuovamente dai turisti.

La riapertura della Via dell’Amore

Finalmente sarà possibile fare una passeggiata a strapiombo sul mare nel sentiero delle Cinque Terre definito tanto bello quanto pericoloso. Si tratta di 900 metri di passeggiata che gli innamorati fanno per giurarsi amore eterno o semplicemente farsi promesse d’amore. Il sentiero sarà di nuovo percorribile dall’1 luglio, in parte, e poi lo sarà totalmente da luglio del 2024. Questa via è nata negli anni Venti come passaggio di servizio per il cantiere del tunnel ferroviario.

Successivamente è stato il collegamento tra le due frazioni di Riomaggiore e Manarola e, infine, la meta ideale degli innamorati e dei turisti. I visitatori dovranno prenotarsi, il costo sarà di 5 euro a testa e i gruppi dovranno essere composti da massimo 30 persone. Per i residenti invece l’accesso sarà libero.

Via dell’Amore

I problemi legati alla riapertura

Finalmente, dunque, dopo diversi anni di attesa riapre la Via dell’Amore anche se non in maniera definitiva. Da qualche giorno, infatti, sono stati riaperti 170 metri dei 900 di passeggiata. Nel dettaglio dall’1 luglio i turisti potranno percorrere la zona sopra la stazione ferroviaria di Riomaggiore. Dalla chiusura del settembre 2012, avvenuta a seguito di una frana che aveva ferito quattro straniere, si sono svolti studi e progetti per mettere in sicurezza il costone roccioso. I lavori erano iniziati nel 2021 con un disgaggio di 80mila metri quadrati di roccia pericolante.

Il costone è stato poi rivestito da una rete d’acciaio di 8mila metri quadrati ai quali sono stati aggiunti, inoltre, 850 metri quadrati di barriere paramassi, 8,3 chilometri di ancoraggi passivi in acciaio anticorrosione, drenaggi per 1,1 chilometri, micropali per il fissaggio del camminamento e un parapetto di 160 metri di acciaio verniciato montato alla parete rocciosa. Il totale è stato di 2.5 milioni e i materiali sono stati trasportati con l’elicottero.

