Nato il 31 agosto 1950 ad Albissola Mare, in provincia di Savona, Andrea Boragno ha intrapreso il suo percorso formativo presso l’Università di Genova, dove ha conseguito la laurea in ingegneria chimica. La sua sete di conoscenza lo ha portato a Milano, alla prestigiosa Università Bocconi, dove ha ottenuto un master in Business Administration (MBA). Questo solido background accademico ha posto le basi per una carriera di successo nel mondo aziendale.

Carriera di Andrea Boragno



Prima di diventare un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale italiano, Boragno ha maturato esperienze significative in aziende di rilievo come Pirelli, Montedison, Himont e Montefibre, ricoprendo ruoli in diverse aree, dalla vendita e marketing fino alla pianificazione aziendale e finanziaria.

Nel 1990, la svolta: entra in Alcantara S.p.A., società italiana controllata da Toray Industries Inc. Dapprima CEO dal 2004 al 2023 e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dal 2006, Boragno ha guidato l’azienda con una visione innovativa, contribuendo a rafforzarne il prestigio a livello internazionale.

Impegno nella Sostenibilità



Sotto la guida di Boragno, Alcantara ha abbracciato una forte politica di sostenibilità a partire dal 2009, realizzando progetti e iniziative in collaborazione con partner internazionali come la Banca Mondiale/Connect4Climate, l’Università Internazionale di Venezia e la rete Earth Day. Questi sforzi hanno portato all’organizzazione di sei simposi internazionali focalizzati sulla gestione aziendale orientata alla sostenibilità, dimostrando l’impegno di Alcantara nella promozione di pratiche sostenibili a livello globale.

Riconoscimenti



Il governo giapponese ha conferito a Boragno l’Onorificenza del Sol Levante nel 2021, un riconoscimento tra i più prestigiosi assegnati a cittadini stranieri, per il suo contributo nell’elevare il valore della tecnologia e della qualità industriale giapponese e promuovere la comprensione reciproca tra Giappone e Italia.



Boragno ha anche capito l’importanza di collegare il marchio Alcantara al mondo dell’arte, avviando collaborazioni e progetti con artisti affermati e avanguardie creative, nonché con istituzioni museali di livello internazionale. Questa visione ha portato a oltre 100 opere d’arte esposte in più di 15 musei in tutto il mondo, confermando il ruolo di Alcantara come ponte tra industria e mondo artistico.

La storia di questa relazione speciale è raccontata nel libro “ALCANTARA The Material of Art”, edito da Skira e curato da Luca Masia, che evidenzia le numerose collaborazioni e progetti intrapresi con artisti e designer di fama internazionale.



La carriera di Andrea Boragno è la testimonianza di come visione imprenditoriale, impegno per la sostenibilità e la passione per l’arte possano convergere nella creazione di un percorso professionale ricco e di successo. Il suo lavoro ha non solo elevato Alcantara S.p.A. a un livello internazionale di rilievo ma ha anche contribuito significativamente alla promozione di un futuro più sostenibile e alla valorizzazione del dialogo tra industria e arte.

