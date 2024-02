Negli scintillanti corridoi del potere aziendale, pochi racconti di successo risplendono come quello di Danilo Calabrò, attuale CEO di Schindler Italia. Il suo viaggio, che inizia a Brindisi nel 1968, ci narra di un uomo che ha fatto dell’eccellenza e della leadership i pilastri della sua carriera.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, una delle istituzioni più prestigiose del paese, Calabrò entra a far parte di Schindler S.p.A. nel 2008. La filiale italiana del colosso svizzero Schindler Group è un nome di spicco nel settore degli ascensori e delle scale mobili, e rappresenta un trampolino di lancio ideale per chi, come Calabrò, è destinato a lasciare un’impronta indelebile nel mondo aziendale.

Iniziando come Direttore Servizi e Riparazioni, egli ha rapidamente dimostrato un talento innato per il business e una comprensione acuta delle dinamiche del mercato, scalando i ranghi con una velocità che testimonia la sua dedizione e competenza. Dal 2017 ha assunto un ruolo chiave a livello internazionale come Direttore del Business dei Servizi di Manutenzione e Modernizzazioni, estendendo la sua influenza alla vasta area che comprende il sud Europa e il Medio Oriente.

Il salto a gennaio 2020 non sorprende: Danilo Calabrò diviene amministratore delegato e direttore generale di Schindler Italia. Questa posizione non è soltanto un titolo, ma il riconoscimento del suo straordinario contributo all’azienda, un ruolo che gli permette di plasmare il futuro di Schindler in Italia e oltre.

La carriera di Calabrò non è stata tuttavia circoscritta alla Schindler. Prima di unirsi a questo gruppo, ha forgiato la sua esperienza in altre importanti realtà multinazionali. Presso Hilti, noto colosso nell’industria delle tecnologie per il settore edile, ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale Italia e, successivamente, quello di General Manager per Hilti Australia, dimostrando la sua capacità di guidare e sviluppare le attività aziendali anche in contesti internazionali.

Le sue competenze si estendono anche al Gruppo Merloni Elettrodomestici, dove ha svolto funzioni di alto livello, navigando con disinvoltura tra diverse culture aziendali e adattandosi a mercati di varia natura, inclusa l’esigente arena economica cinese.

La storia di Danilo Calabrò è un vivido esempio di come la visione, l’integrità e un impegno instancabile possano elevare un professionista oltre i confini nazionali, fino a divenire un punto di riferimento nel panorama globale. Con un passato ricco di successi e un presente all’insegna dell’innovazione, il futuro di Schindler Italia e di Calabrò stesso sembra essere scritto nelle stelle.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO