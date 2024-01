Andrea Crippa, nato a Monza il 10 maggio 1986, è una figura di spicco all’interno della politica italiana. Attualmente, ricopre la posizione di vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier, incarico che ha assunto il 14 giugno 2019. La sua carriera politica è stata caratterizzata da una crescente notorietà e da una serie di dichiarazioni audaci e controverse.

Nato a Monza e residente a Lissone, Andrea Crippa ha conseguito la laurea in Scienze Politiche Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Fin da giovane è stato un attivista della Lega Nord e ha fatto il suo ingresso nella politica locale alle elezioni amministrative del 2012, quando è stato eletto consigliere comunale a Lissone. A partire dal giugno 2014, ha lavorato come assistente di Matteo Salvini al Parlamento europeo, aprendo la strada a una carriera politica di successo.

Nel 2015, ha assunto il ruolo di coordinatore federale del Movimento Giovani Padani, una posizione di rilievo all’interno della Lega, che ha mantenuto fino a settembre 2019. Durante questo periodo, ha anche continuato a servire come consigliere comunale di opposizione a Lissone, dal 2012 al 2017.

Andrea Crippa ha attirato l’attenzione mediatica a causa delle sue dichiarazioni contro la Germania in un’intervista rilasciata ad Affariitaliani. Durante l’intervista, ha fortemente criticato il governo tedesco in relazione alla questione dei migranti e dei finanziamenti alle Ong.

Ha affermato: “Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli Stati con l’esercito ma gli andò male – ha dichiarato Crippa -, ora finanziano l’invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici”. Queste dichiarazioni hanno scatenato una serie di polemiche e reazioni da parte di altri politici.

Nome: Andrea Crippa

Data di nascita: 10 maggio 1986

Luogo: Monza

Famiglia: Suo padre è un mobiliere con un'azienda in Brianza.

Istruzione: Laureato in Scienze Politiche Internazionali.

Lavoro: Politico.

Partito: Lega.

Ruolo: Deputato e vicesegretario federale della Lega.

Curiosità: Appassionato tifoso del Monza.



La carriera politica di Andrea Crippa è stata prevalentemente all’interno della Lega. Nel 2012 è stato eletto consigliere comunale a Lissone, e successivamente, nel 2014, ha lavorato a Bruxelles come uno dei portaborse di Matteo Salvini. Nel 2018 è entrato per la prima volta in Parlamento, venendo eletto alla Camera dei Deputati, e ha mantenuto questa posizione anche dopo le elezioni politiche del 2022. Nel frattempo, è stato nominato vicesegretario federale della Lega.

Andrea Crippa è dunque una figura politica emergente all’interno della Lega, con una carriera in costante crescita e una presenza mediatica che ha suscitato interesse e controversie.

