Stefano Cuzzilla è una figura di spicco nel panorama italiano della gestione e dell’organizzazione. Con una carriera impressionante e un impegno costante in una varietà di settori, Cuzzilla ha lasciato un segno indelebile nella sua professione e nella società italiana. In questo articolo, esamineremo la sua formazione, la sua carriera, i suoi incarichi attuali e passati, le sue attività didattiche e sociali, nonché i premi e le onoreficenze che ha ricevuto.

Stefano Cuzzilla: un leader nel mondo dell’organizzazione



Stefano Cuzzilla è nato a Roma il 22 ottobre 1965 ed è attualmente residente nella stessa città. Ha intrapreso un percorso accademico impressionante, conseguendo una laurea magistrale in Giurisprudenza. Inoltre, ha ottenuto un Master di II livello in Economia e Management della Sanità, dimostrando il suo interesse per la gestione nel settore sanitario.

Carriera professionale:



Cuzzilla ha consolidato la sua carriera come dirigente industriale presso Enav, dimostrando competenza e leadership in un ruolo di grande responsabilità. Tuttavia, il suo impatto va oltre il suo ruolo principale.

Dal maggio 2015, Cuzzilla è il presidente nazionale di Federmanager, un’organizzazione che rappresenta i dirigenti e le alte professionalità in Italia. Inoltre, ha assunto la presidenza di Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità, e ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di I.W.S – Industria, Welfare, Salute S.p.A.

Cuzzilla è anche il presidente di 4.Manager, un’associazione che unisce Federmanager e Confindustria per promuovere attività e strumenti di comune interesse per i soggetti destinatari della contrattazione collettiva nazionale.

Dal maggio 2023, ha assunto la carica di presidente di Trenitalia, contribuendo al settore dei trasporti ferroviari in Italia.

Attività didattiche e collaborazioni:



Oltre alla sua carriera professionale, Stefano Cuzzilla ha condiviso la sua conoscenza e esperienza attraverso attività didattiche e collaborazioni con diverse università italiane. Ha insegnato in istituti come la Pontificia Università Antonianum, l’Università Campus Bio Medico di Roma (UCBM), l’Università LIUC, Libera Università degli Studi Carlo Cattaneo e l’Università LUISS Guido Carli.

Cuzzilla ha anche contribuito alla pubblicazione di vari libri e pubblicazioni su argomenti legati al management, all’economia e al welfare integrativo.

Impegno sociale:



Stefano Cuzzilla è coinvolto in numerose iniziative sociali e culturali. Ricopre il ruolo di Vice Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, un’associazione dedicata a promuovere attività culturali e conferenze su temi di rilevanza sociale, culturale ed economica.

Ha anche svolto incarichi in organizzazioni come VISES Onlus, l’Health City Institute e l’American University of Rome.

Premi e onoreficenze:



La dedizione e il successo di Stefano Cuzzilla non sono passati inosservati. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, il Premio “100 Eccellenze Italiane” in qualità di Presidente di Federmanager e il Premio Confapi. Ha inoltre ottenuto il Premio IBDO Foundation AWARD e il Premio “Legalità 2017” dalla Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo in collaborazione con Federmanager Roma e ASL Roma 1.



Stefano Cuzzilla è indubbiamente un punto di riferimento nel campo dell’organizzazione e della gestione in Italia. Con una carriera di successo, un impegno costante nell’insegnamento e un contributo significativo alla società italiana, Cuzzilla continua a ispirare e a influenzare il mondo degli affari e oltre. La sua dedizione e il suo impegno rappresentano un esempio di leadership e realizzazione.

