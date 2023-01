Francesca Bellettini è una delle 25 donne più influenti al mondo, l’unica italiana presente nella classifica del Financial Times.

Entrata nella classifica delle 25 donne più influenti al mondo del Financial Times, Francesca Bellettini vanta una carriera di tutto rispetto. Dal 2013 è presidente e CEO di Yves Saint Laurent ed è riuscita a riportare la Maison ai vecchi albori. Scopriamo la sua biografia, segnata da un grande riserbo sulla vita privata.

Chi è Francesca Bellettini: la biografia

Classe 1970, Francesca Bellettini nasce il 18 aprile a Cesena. Figlia di un ragioniere e di una preside scolastica, nel 1994 si laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano e dà il via alla sua carriera a Londra. Muove i primi passi nell’Investments banking presso Goldman Sachs International, Deutsche Morgan Grenfell e Compass Partners International. Nel 1999 entra nella nella divisione Business Planning and Development del Gruppo Prada, poi approda in Helmut Lang, dove ottiene l’incarico di Operations Manager.

Nel 2003, Francesca entra a far parte del gruppo Kering con il ruolo di Strategic Planning Director e Associate Worldwide Merchandising Director di Gucci. Il 2008 è la volta di Bottega Veneta, dove ottiene prima l’incarico di Worldwide Merchandising e poi Communications Director. Nel 2013 approda in Yves Saint Laurent, dove viene nominata Presidente e Chief Executive Officer (CEO). La scalata verso il successo della Bellettini si deve soprattutto alla sua idea di cultura aziendale, incentrata sulla “creatività, autenticità e agilità“. Nel mese di dicembre 2022, non a caso, è stata inserita dal Financial Times nella classifica delle 25 donne più influenti al mondo.

Quanto guadagna Francesca Bellettini?

Da quando Francesca Bellettini ha assunto la direzione di Yves Saint Laurent, il Gruppo ha registrato una crescita del fatturato, nel 2016 pari a 1,22 miliardi di euro, un aumento del 25,3%. Non a caso, quando la Maison la sceglie per sostituire Paul Deneve le chiede di riportare l’azienda ai vecchi splendori. La CEO è riuscita nell’impresa e, di certo, il suo patrimonio avrà visto un’impennata.

Francesca Bellettini: la vita privata

Francesca Bellettini è molto gelosa della sua vita privata. E’ sposata con un uomo d’affari con il quale condivide la vita da 20 anni. Il loro rapporto, però, è a distanza: lei vive in un appartamento sulla Rive Gauche a Parigi, mentre lui è in pianta stabile a Milano. Sportiva quanto basta, la CEO di Yves Saint Laurent si allena tre volte a settimana, scegliendo tra la corsa lungo la Senna oppure kickboxing con un personal trainer. Ogni lunedì mattina, inoltre, dedica 90 minuti allo studio della lingua francese. Il suo motto spiega alla perfezione il segreto del successo: “Devi sapere dove vuoi andare. E devi comportarti come se fossi già lì“.

3 curiosità su Francesca Bellettini

–Francesca Bellettini ha due sorelle maggiori.

-Subito dopo la laurea, ha trascorso cinque mesi presso l’Università di Chicago, poi si è trasferita a New York e infine a Londra.

-Nel 2018, ha ricevuto il riconoscimento della Legion d’honneur da parte della Repubblica Francese.

