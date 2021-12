Franco Soardo ha iniziato la sua carriera nel mondo delle automotive quasi per caso, riuscendo tuttavia a conquistare traguardi importanti grazie alla sua competenza e alla notevole determinazione.

Attualmente Managing Director di Logica S.p.A., concessionaria ufficiale FIAT, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth a Biella, Soardo è riuscito a coniugare le sue due più grandi passioni: le auto e la vendita, che per lui ha rappresentato una potente leva di crescita tanto da guidare la maggior parte delle sue scelte lavorative.

Chi è Franco Soardo: la biografia

Nato a Torino il 18 dicembre 1966, segno zodiacale Sagittario, Soardo ha completato gli studi superiori e frequentato la facoltà di economia e commercio, senza tuttavia portare a termine la formazione universitaria.

Vive a Biella, città natale della nonna paterna che da meta per le vacanze estive è poi diventata residenza stabile. È sposato e ha due figli.

Franco Soardo: la carriera

Poco dopo aver conseguito il diploma, Soardo ha iniziato a lavorare in una concessionaria torinese occupandosi di diverse mansioni. È stato il suo primo datore di lavoro a scoprirne le doti di venditore, permettendogli di avviare una brillante carriera ricca di successi professionali.

Dopo aver lavorato come venditore per il Gruppo Di Viesto e aver frequentato alcuni corsi come venditore senior, Soardo si è trasferito a Biella e ha iniziato a lavorare nella concessionaria Fiat del posto, acquisita successivamente dal Gruppo Intergea. Per l’azienda ha ricoperto inizialmente il ruolo di venditore, diventando nel 2003 brand manager, poi responsabile di sede ed entrando in seguito nel CdA di Logica S.p.A.

Per il manager è fondamentale essere sempre orientati all’esigenza del cliente, mettendo in atto strategie per fidelizzarlo e rispondere alle sue esigenze in modo efficace, offrendo un servizio a 360 gradi sia dal punto di vista assistenziale che assicurativo attraverso formule finanziarie ad hoc.

“Da questo obiettivo nasce il prodotto “Sempre Nuova” – sottolinea Soardo -. Noi diamo tutto quello che è correlato al mondo dell’auto, quindi tutti i servizi assicurativi, assistenziali, in più diamo la possibilità di sostituire la macchina con una scadenza prefissata.”

Vita privata e personale

La giornata di Franco Soardo inizia presto, in ufficio, dove si confronta con i venditori anche attraverso un briefing sulle trattative del giorno. Oltre a occuparsi dei contratti, prende decisioni relative all’acquisto di auto usate in base alle varie proposte pervenute, il tutto a stretto contatto con il team e mettendo in pratica le solide linee guida del gruppo, che condivide con entusiasmo.

“Ritengo che una delle mie peculiarità sia quella di avere sempre un dialogo costante con tutte le persone che lavorano con me. Penso che l’imprenditore e il manager “vecchio stampo”, che nessuno deve vedere, sia ormai superato. È importante stare a contatto con le persone, fornire loro il supporto necessario anche parlando direttamente con il cliente.”

Conciliare lavoro e famiglia è sempre stato importante per il manager, che ha cercato di seguire i due figli ormai maggiorenni nelle fasi importanti della loro crescita. Per Franco Soardo dialogo e comprensione sono due ingredienti determinanti per capire le esigenze dei figli:

“Oggi cerco di consigliarli in modo che possano, sbagliando, riuscire ad arrivare a esaudire i propri sogni.”

3 curiosità su Franco Soardo

Dovendo descrivere la sua personalità con tre aggettivi, il manager si considera: coinvolgente, competente e determinato.

Nel tempo libero ama andare in bicicletta, una passione di lunga data che gli permette di alleviare lo stress e liberare la mente. Nutre anche un notevole interesse per il mondo finanziario.

Davanti alla possibilità di lavorare nell’impresa familiare, precisamente una fabbrica di pezzi di ricambio di macchine utensili, Soardo ha preferito di iniziare un suo percorso professionale in autonomia.

“Avrei dovuto essere la continuazione dell’azienda di famiglia, ma purtroppo non l’ho mai sentita mia. Seguire la parte produttiva non era il mio mestiere.”

