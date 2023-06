Linda Yaccarino è la donna che Elon Musk ha scelto come nuovo Ceo di Twitter. Con una laurea in comunicazione e un trascorso lavorativo nelle aziende televisive più famose, ha radici italiane, precisamente siciliane. Vediamo chi è la top manager che risolleverà le sorti del social cinguettante.

Chi è Linda Yaccarino: la biografia

Classe 1963, Linda Yaccarino nasce il 27 novembre a Long Island, nello Stato di New York, da Bob Yaccarino e Isabella Bartolone. Nel 1985 si laurea in Comunicazione presso la Pennsylvania State University e dà il via alla sua carriera. Dal 1992 al 2011 lavora presso Turner, importante società americana nell’ambito della produzione e distribuzione di contenuti radiotelevisivi, dove arriva a ricoprire il ruolo di vice presidente esecutivo. Questa lunga esperienza, con un colosso a cui sono legati brand di successo come CNN, Cartoon Network, Boomerang, Boing, Cartoonito e Adult Swim, le consente di maturare ottime doti da top manager.

Nel 2011, Linda entra a far parte della NBCUniversal Media, in un primo momento con il ruolo di presidente della divisione cable entertainment & digital advertising sales, poi con quello di presidente della divisione global advertising & partnerships. Questa nuova avventura lavorativa, nel corso della quale ha gestito circa 2000 persone, apre le porte ad un’altra esperienza. Nel mese di maggio del 2023 Elon Musk la sceglie come Ceo di Twitter, dandole carta bianca per le “operazioni commerciali”.

Chi è Linda Yaccarino: la vita privata

Di origini siciliane, Linda Yaccarino ha sposato un uomo con il suo stesso sangue italiano che scorre nelle vene. Si chiama Peter Madrazo e dal loro amore è nato un figlio Matteo. Quest’ultimo si è sposato con una ragazza di nome Melissa e li ha resi nonni di una bellissima bambina, Isabella. La nuova Ceo di Twitter condivide spesso su Facebook immagini che la ritraggono con la sua famiglia.

3 curiosità su Linda Yaccarino

–Linda Yaccarino è molto attiva nell’ambito delle iniziative della sua ex università, il Donald P. Bellisario College of Communications. E’ relatrice, tiene conferenze al Penn State Forum, partecipa a eventi di reclutamento all’interno e all’esterno del campus e ha fatto da mentore a ex studenti, molti dei quali hanno trovato lavoro presso la NBCUniversal.

-Negli Stati Uniti, Linda è considerata una figura di spicco nel settore della pubblicità e dei media.

-Nel 2018, Yaccarino è stata nominata dal presidente degli Stati Uniti di allora, Donald Trump, per un mandato di due anni al Council on Sports Fitness and Nutrition, mentre dal 2019 guida una Commissione di studi al World Economic Forum

