Vi sveliamo il motivo!

Ludovico Aldasio, classe 1999, viene conosciuto dal grande pubblico per i suoi brevi video da mezzo minuto in cui augura “una buona giornata” ogni volta in una lingua differente utilizzando la formula “Buongiorno Signore e Signori, buon 31 gennaio, ricordate: vivete con classe come: Ludovico Aldasio” seguita da uno schiocco di dita ed un balletto che suscita divertimento e risate.

Un fenomeno social esploso da qualche mese

Si tratta di un fenomeno social esploso da qualche mese, ma sembra abbia intenzione di continuare a crederci per arrivare sempre più in alto, come dichiara spesso nelle interviste che ha rilasciato per diverse testate giornalistiche.

Analizziamo l’idea del format, è estremamente geniale, portare un contenuto che piace e riadattarlo ad un prodotto universale che tutti possano comprendere è stata sicuramente la chiave vincente del giovane ragazzo dai capelli rossi.

Chiaramente se il video realizzato e pubblicato è in lingua inglese arriverà a molte più persone rispetto ad un video che ha un idioma, una lingua non globale.

Però anche se il video è ad esempio in lingua finlandese, sicuramente riuscirà a prendersi un pubblico di quella nazione, e poi grazie alla fan base che si è creato le persone anche se non capiscono ciò che viene detto oramai sanno la sua frase – slogan e si divertono nel vedere la gag trasmessa; qualunque essa sia la lingua.

Questo è il poter di riuscire a consolidarsi una collettività di utenti che ti seguono indipendentemente se comprendono le parole o no, l’importante è il messaggio.

Cosa ha di più Ludovico Aldasio rispetto ad altri creator o influencer?

Dopo una dettagliata esaminazione siamo arrivati alla conclusione che “The Good Morning Man” sta portando al pubblico tanti video quante promozioni nella socialità interpersonale.

Ludovico Aldasio sta promuovendo numerose iniziative, tra cui la distribuzione del vaccino nel mondo, impegnatosi Ambassador per conto di Unicef Italia, sta lottando attivamente contro il bullismo, raccontando la sua storia nonostante come spiega nel video non avrebbe mai pensato di dirlo, figuriamoci pubblicamente, dimostrando di avere un cuore davvero nobile.

Sappiamo che ci sono molti progetti in fase di sviluppo di cui Ludovico non ha ancora fatto verbo, però abbiamo già visto che ha parlato recentemente del progetto di Medici Senza Frontiere, dimostrando ancora una volta di essere sempre pronto in prima linea.

Ciò che amiamo di Ludovico Aldasio è la sua grinta e fame di portare contenuti sempre più innovativi al pubblico cercando di creare prodotti nuovi, anche in una epoca in cui apparentemente sembra già tutto creato; non è così ed abbiamo davanti ai nostri occhi la dimostrazione.

Lavorare sodo, studiare, impegnarsi, crederci sempre, anche in un mondo malato con mille problemi, siamo tutti in vita per uno scopo, dobbiamo solo trovarlo, dal salvare le persone al farle divertire, siamo tutti sotto lo stesso cielo.

Queste sono state le sue parole rivolte verso i giovani con l’intento di spronarli e crederci sempre.

