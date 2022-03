Trasformare l’hobby per la cucina in una vera e propria professione è un sogno molto condiviso. Marianna Pascarella ci è riuscita brillantemente, diventando una delle foodblogger più seguite e apprezzate in Italia.

Le sue ricette descritte nei minimi dettagli sono seguite da moltissimi appassionati, pubblicate online sul blog RicetteDalMondo.it nato proprio per creare una community virtuale dedicata sia ai cuochi professionisti sia ai semplici dilettanti, desiderosi di scoprire i “segreti del mestiere”.

Per Marianna, infatti, la cucina è lo scenario ideale non solo per inventare ogni giorno qualcosa di nuovo e sperimentare con creatività, ma anche per condividere buone pratiche, nuove idee e consigli utili a tutti coloro che ogni giorno si cimentano ai fornelli.

Marianna Pascarella

Marianna Pascarella: da ingegnere a foodblogger

Sposata e mamma di Alessandro e Noemi, Marianna è nata e cresciuta in Campania. Fin da bambina ha mostrato un grande interesse per il mondo del food, ereditando la passione per la cucina dalla famiglia di origine.

Marianna vanta una laurea in ingegneria, conquistata dopo anni di studio e messa in pratica nel mondo del lavoro. Pur non essendo una cuoca per professione, ha deciso di dedicarsi completamente alla cucina e diventare autrice di contenuti editoriali maturando una consapevolezza importante: osare e lasciarsi andare è fondamentale per vivere la vita pienamente, coltivando le proprie passioni e cercando di trasmettere agli altri con grande generosità.

Dietro la creazione del portale RicetteDalMondo.it, dove Marianna condivide consigli, momenti di vita familiare e video-ricette che riscuotono sempre molto successo, si cela proprio il desiderio di far conoscere quanto accade nelle cucine di tutto il mondo, traendo ispirazione dai viaggi, dalla famiglia, dalle amicizie e dagli stessi “lettori” del blog.

Cucinare bene: la ricetta di Marianna Pascarella

Quali sono gli ingredienti fondamentali per trasformare ogni ricetta in un piatto di sicuro successo? Marianna Pascarella non ha dubbi: pazienza, costanza e sperimentazione. L’essenza della cucina è proprio riuscire a creare qualcosa di unico e straordinario, partendo sempre da elementi semplici e naturali.

È sempre la cucina, secondo Marianna, a offrire la possibilità di liberare il proprio potenziale creativo e di scaricare lo stress. Un luogo dove sentirsi sé stessi in qualsiasi momento.

Ricette dal mondo: dal blog ai canali social

Il dialogo costante con i lettori e con i followers è importante per ogni foodblogger, che trova nei canali social preziosi alleati per raggiungere più persone possibile. È possibile seguire Marianna Pascarella attraverso tutti gli account ufficiali di RicetteDalMondo.it, su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Un modo originale per ampliare le proprie conoscenze culinarie e per lasciarsi ispirare dalle ricette di Marianna, che spaziano dal dolce al salato e permettono di cucinare con fantasia tutti i giorni dell’anno.

Le ricette di Marianna Pascarella in libreria

Marianna Pascarella ha già pubblicato la sua prima raccolta di ricette, raccogliendo i contenuti e le proposte condivise su RicetteDalMondo.it.

“Il ricettario di Marianna”, edito nel 2019, rappresenta una guida illustrata utile per chi vuole cimentarsi in cucina e non sa da dove iniziare, ma anche per chi è alla ricerca di idee e suggerimenti per portare a tavola pietanze sempre nuove.

