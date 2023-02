Peppe Vallone non ha ancora compiuto 35 anni e ha già alle spalle un solido percorso imprenditoriale, avviato da giovanissimo e portato avanti unitamente alla carriera in campo musicale, che rappresenta la sua vera vocazione.

Partendo da Desio, dove è nato, “PEVA” si destreggia tra la gestione di alcune società e la sala di registrazione, condividendo molto di sé e del suo quotidiano attraverso i social tanto da vantare una vasta platea di follower su Instagram.

PEVA

PEVA: la biografia

Nato nel 1988, Giuseppe Vallone è cresciuto tra Monza e Milano a stretto contatto con la sua famiglia, composta dal padre operaio, dalla madre casalinga e da una sorella a cui è molto legato.

A soli 22 anni ha avviato la sua prima impresa di impianti tecnologici, società che gestisce ancora oggi con notevole profitto, portando avanti lo studio dell’inglese e dello spagnolo attraverso la frequenza di corsi privati per acquisire e potenziare le sue competenze in ambito linguistico.

Peppe Vallone: l’attività imprenditoriale di PEVA

Attualmente il percorso imprenditoriale di Peppe Vallone comprende prevalentemente la fondazione e la gestione di alcune imprese legate al mondo immobiliare e operative nel Nord Italia, attività che lo tiene impegnato gran parte della giornata.

Guardando sempre avanti verso l’obiettivo da raggiungere e senza mai avere ripensamenti sul passato, Vallone riconosce l’importanza di fare tesoro delle esperienze vissute, non solo da sé stesso ma anche dalle altre persone:

“Non c’è una persona che mi abbia ispirato in particolare, ma ho sempre cercato di imparare da coloro che realizzano i loro progetti partendo dal basso, che per me rappresentano un valido esempio costruttivo.”

PEVA: il percorso artistico

La passione per la musica ha accompagnato Peppe Vallone fin dalla sua infanzia, tanto da volerla trasformare in una professione. Oggi, infatti, PEVA ha già all’attivo un singolo di successo, pubblicato alla fine del 2022.

Il suo brano “Come Tequila” ha già circa cinquantamila streaming su Spotify e a breve uscirà anche il singolo “Bugie”, inaugurando un 2023 ricco di nuovi progetti musicali da realizzare.

PEVA

Vita privata e personale di PEVA

Peppe Vallone vive in Brianza insieme alla sua compagna Giulia e ai loro tre figli, Federico di otto anni, Nicolò di 7 anni e Sofia Maria di un anno e mezzo.

Conciliare lavoro e famiglia rappresenta un’assoluta priorità per Vallone, che non manca di condividere i suoi progetti e la sua vita quotidiana sfruttando le potenzialità dei social, che ritiene strumenti di comunicazione fondamentali per un artista. È presente su Facebook, su Instagram come @peva____ e su Spotify come PEVA.

4 curiosità su PEVA

– Il primo singolo di PEVA, dal titolo “Come Tequila“, è nato quasi per gioco da una battuta ironica rivolta alla sua compagna.

– Un’altra grande passione di Vallone è la palestra, che pratica in modo regolare. Nel tempo libero si rilassa facendo lunghe passeggiate nei boschi in compagnia dei suoi cani, momenti di solitudine e pace che diventano spesso fonte di ispirazione per i testi delle sue canzoni.

– Peppe Vallone si definisce sognatore, determinato e leale, tre parole che racchiudono il suo percorso di vita.

– Guardando al futuro, tra 10 anni si immagina così:

“Non amo fare progetti a lungo termine. Quello che posso augurarmi è di aver lasciato un segno nel mondo musicale italiano”.

