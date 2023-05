Figlio della Regina Elisabetta e di Filippo di Edimburgo, Carlo III è diventato Re alla veneranda età di 75 anni. Soprannominato il sovrano ecologista, per via della sua attenzione quasi maniacale all’ambiente, ha fatto parlare di sé soprattutto per la turbolenta vita matrimoniale con Diana Spencer. Ecco chi è: dalla biografia alla vita privata.

Chi è Re Carlo III: la biografia

All’anagrafe Charles Philip Arthur George, Carlo è nato con parto cesareo, dopo ben 30 ore di travaglio, alle ore 21:14 del 14 novembre 1948. Figlio della Regina Elisabetta II e del Re consorte Filippo di Edimburgo, è venuto alla luce a Buckingham Palace. La sua nascita ha segnato un momento importante nella storia della monarchia inglese: per la prima volta, nessun politico di alto livello ha assistito al parto per assicurarsi che il bambino fosse un vero discendente della Regina. Appena ha compiuto 8 anni, Carlo ha iniziato ad andare a scuola, prima presso la Cheam Preparatory School nel Berkshire, in Inghilterra, e in seguito alla Gordonstoun, nel nord-est della Scozia. Nel 1967, senza sostenere l’esame, è entrato a Cambridge, diventando il primo erede al trono a laurearsi.

L’8 marzo del 1971, come voleva la tradizione di famiglia, ha iniziato a frequentare il Royal Air Force College di Cranwell, prestando servizio nella marina e nell’aviazione inglese e conseguendo il brevetto di pilota di jet. Ha prestato servizio sul cacciatorpediniere HMS Norfolk (1971-1972), sulla fregata HMS Minerva (1972-1973) e sulla HMS Jupiter (1974). Nel 1969 è stato nominato per la prima volta colonnello in capo del Royal Regiment of Wales, a cui sono seguiti altri titoli onorifici: commodoro dell’aria onorario, commodoro in capo dell’aria, vice colonnello in capo, colonnello onorario reale, colonnello reale, commodoro onorario di 36 formazioni militari nel Commonwealth e tenente. Infine, nel 2012, la Regina Elisabetta gli ha conferito i titoli di ammiraglio della Flotta per la Marina, maresciallo di campo per l’Esercito e maresciallo dell’aria per la Royal Air Force.

Il 6 maggio del 2023, con 2000 invitati, si è svolta l’incoronazione di Re Carlo III. L’evento, trasmesso in mondo visione, è stato studiato fin nei minimi dettagli con il nome in codice Operazione Golden Orb. Anche se non si hanno cifre certe, si stima che la celebrazione sia costata tra i 50 e i 100 milioni di sterline.

Il patrimonio di Re Carlo III

Da quando è diventato erede al trono, Re Carlo ha iniziato a ricevere 209.000 sterline dal suo patrimonio. La stima, secondo il The Guardian, è di oltre 1 milione di sterline, dai ducati di Lancaster e Cornovaglia, che gestiscono portafogli di terra in tutta l’Inghilterra. Con la cerimonia di incoronazione, è diventato sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Fino al 2022 è stato Duca di Cornovaglia e Duca di Rothesay.

Stando alla ricerca del The Guardian, il patrimonio personale di Charles è di circa 1,8 miliardi di sterline. Ogni anno, riceve circa 86 milioni di sterline in finanziamenti pubblici. Inoltre, secondo un accordo di finanziamento del 2011, gli spettano anche altri 250 milioni di sterline annui. E’ proprietario di diverse auto di lusso, il cui valore è pari a 6,3 milioni di sterline, e la vendita dei cavalli, avvenuta dopo la morte della madre, gli ha fatto guadagnare 2,3 milioni di sterline.

Chi è Re Carlo III, la vita privata: da Camilla a Diana per tornare a Camilla

La vita sentimentale di Carlo III ha fatto discutere parecchio. Nell’estate del 1971, ha incontrato Camilla Shand e si è subito innamorato di lei. La storia d’amore, però, si è conclusa quando si è unito alla Royal Navy. Nel 1977, all’età di 29 anni, ha incontrato la sedicenne Diana Spencer e, dopo aver ricevuto parecchie pressioni, ha deciso di sposarla. Il loro matrimonio si è celebrato il 29 luglio del 1981, presso la cattedrale di St Paul. Alle nozze hanno partecipato 3500 persone, mentre sono state 750 milioni le persone che hanno assistito all’evento in diretta televisiva.

Carlo e Lady Diana hanno avuto due figli: William, venuto alla luce nel 1982, e Harry, nato nel 1984. Stando a quanto sostiene la biografa Sally Bedell Smith, Charles e Camilla hanno ripreso a frequentarsi nel 1986, quando la Spencer era ancora sua moglie. Quest’ultima, in numerose interviste, ha rivelato di aver provato a trovare un dialogo con il marito, arrivando anche ad affrontare la moglie, ma la loro unione era ormai naufragata. Carlo e Diana divorziarono ufficialmente il 28 agosto del 1996, mentre le seconde nozze del sovrano con Camilla sono avvenute nel 2005, 8 anni dopo la morte di Lady D.

5 curiosità su Re Carlo III

-Re Carlo III è stato il primo membro della famiglia reale inglese ad andare a scuola in un istituto, invece che restare a casa con un tutore privato.

-Carlo è diventato l’erede al trono nel 1952, quando aveva soltanto 3 anni, ma è diventato Re alla veneranda età di 75 anni. E’ stato l’erede al trono che ha tenuto il titolo per più tempo: ben 70 anni.

-Al suo battesimo, come vuole la tradizione della Royal Family, Carlo fu cosparso di acqua del fiume Giordano.

-Carlo è affetto da una malattia, la dattilite. Si tratta di un’infiammazione delle articolazioni e dei tendini di un dito della mano o del piede che si manifesta con un gonfiore uniforme nel dito interessato.

–Re Carlo III è soprannominato il sovrano ecologista perché è da sempre molto attento all’ambiente.

