Siciliano di origine, Vito Mandina ha sempre operato nel settore automotive, fatta eccezione per una parentesi “romana”, prevalentemente tra Piemonte Lombardia e Veneto. Attualmente è Amministratore Delegato di Autoteam9, concessionaria FIAT, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e FIAT Professional nel Nord-Est.

Sebbene durante il suo percorso professionale abbia ricoperto numerosi ruoli e conquistato progressivamente posizioni apicali, ha sempre lavorato a stretto contatto con poche ma solide realtà aziendali come FCA e il Gruppo Intergea.

Vito Mandina

Chi è Vito Mandina: la biografia

Classe 1973, è nato a Castelvetrano in Provincia di Trapani ed è nella sua Sicilia che ha completato il percorso di studi, laureandosi in ingegneria meccanica nel 1999 all’Università degli Studi di Palermo.

Pur ottenendo l’abilitazione di ingegnere, Mandina non ha mai praticato questa professione. Il suo percorso professionale, infatti, inizia nel settore commerciale con il ruolo di consulente aziendale per MSX International, nel comparto auto.

Ad accrescere il background di Mandina, inoltre, è stata la frequenza del Master in “Dealership Management” al Politecnico di Milano, percorso di alta specializzazione organizzato per i manager di FCA.

Vito Mandina: la carriera

Alle prime esperienze in Suzuki Italia e a contatto con Fiat auto come consulenteha fatto seguito l’ingresso in FCA: è iniziato così un percorso durato più di 15 anni, durante i quali Mandina ha ricoperto ruoli commerciali progressivamente crescenti.

È stato direttore commerciale di Mirafiori Motor Village, il dealer di proprietà più grande d’Europa a Torino, prima di diventare Responsabile del Distretto di Milano per il brand Fiat. Si è occupato anche della direzione vendite per Alfa e Jeep, poi per Abarth e Lancia, fino a diventare il direttore vendite di tutti i brand del gruppo FCA.

Successivamente, è iniziata la sua avventura nel Gruppo Intergea con la gestione di una sua costola, Intergea Nord-Est. È diventato poi AD di Autoteam9 S.rl.

Vita privata e personale

Secondo il manager, la filosofia vincente in azienda è basata su tre pilastri fondamentali: l’amore per il proprio lavoro, il sacrificio inteso come consapevolezza dell’impegno costante per ottenere i migliori risultati, la voglia di migliorarsi continuamente.

Una delle persone che più ha rappresentato una fonte di ispirazione per Mandina è stato Sergio Marchionne, incontrato in pochissime ma indimenticabili occasioni e molto apprezzato per la sua lucidità.

La giornata lavorativa di Mandina è prevalentemente dedicata alle attività di Autoteam9, tuttavia il manager è anche presidente del Consiglio di Amministrazione di Car Village Firenze, gestita da Alberto Catania.

Consapevole di come lavoro e famiglia siano difficili da conciliare, Mandina ha sempre cercato di dedicare tempo ricco di qualità alle sue due figlie, ritagliandosi maggiori spazi per la sua vita privata e conquistando un equilibrio spesso difficile da ottenere.

3 curiosità su Vito Mandina

Molto impegnato nel sociale, Mandina ha guidato diversi club service fin da ragazzo, maturando la consapevolezza di come possa essere gratificante dedicarsi agli altri, soprattutto se meno fortunati.

“Di base la mia idea è che chi vive in un territorio deve cercare di impiegare un pezzo della sua vita per dedicarsi a una serie di iniziative, attività, che siano utili a chi non ha la possibilità di vivere una vita fortunata come la vive la maggior parte delle persone”.

È stato coinvolto personalmente e professionalmente in una serie di iniziative benefiche nel veronese, anche legate alla prima fase dell’emergenza Covid, sostenendo associazioni che si sono occupate di reperire materiali e attrezzature per la comunità.

Dovendo scegliere 3 aggettivi per descrivere la sua personalità, il manager si definisce: orgoglioso, permaloso e molto competitivo.

Tra gli interessi di Mandina figurano l’attività fisica, la natura e soprattutto i viaggi per “ammirare e vivere attivamente il meraviglioso mondo che ci circonda”.

