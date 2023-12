Giovanni Ferrero bissa il successo del 2022 e si conferma al primo posto nella classifica 2023 degli uomini più ricchi d’Italia stilata da Forbes. Il CEO della multinazionale dolciaria, secondogenito di Michele, vanta un patrimonio da 39,1 miliardi di dollari. Una cifra altissima, più del triplo del patrimonio del secondo in graduatoria, ovvero “l’Imperatore” Giorgio Armani, fermo a 12,9 miliardi.

Gli uomini più ricchi d’Italia nel 2023

Per la prima volta, il gradino più basso podio è occupato da Piero Ferrari, figlio di Enzo e vicepresidente dell’azienda che porta il suo nome, con un patrimonio di 7,6 miliardi. I primi miliardari italiani hanno molti più soldi di un anno fa. Ferrari fa segnare +3 miliardi e Ferrero, al momento la 32esima persona più ricca del mondo e la quinta d’Europa, ha aumentato il suo patrimonio di 4,5 miliardi.

Giorgio Armani in particolare incrementa le sue ricchezze con 6 miliardi in più rispetto al 2022. Il gruppo Armani ha chiuso il 2022 con il 16,5% in più di ricavi: il fatturato indotto supera i 4,5 miliardi di euro mentre il fatturato a valori retail è stimato oltre i 6,5 miliardi. In una recente intervista concessa al Financial Times, lo stilista, 89 anni, ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di lasciare la guida della sua maison.

Giorgio Armani

I miliardari italiani sono in tutto 70, venti in più di un anno fa. Il totale dei loro patrimoni è di 230,1 miliardi, quasi 70 in più rispetto alla fine del 2022. La prima donna in classifica, con un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari, è al quarto posto: si tratta di Massimiliana Landini Aleotti, l’ereditiera proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini.

In quinta posizione c’è Sergio Stevanato, il Paperone del Nordest. Il presidente di Stevanato Group, uno dei principali gruppi al mondo di fiale di vetro e cartucce per l’industria farmaceutica, vanta un patrimonio di 6,7 miliardi. Al sesto posto, con 4,5 miliardi, si trovano Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, i coniugi e co-CEO alla guida di Prada, il colosso della moda italiana.

Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia? La Top 10

Giuseppe De’ Longhi, il fondatore dell’omonimo gruppo, è ottavo con 4,4 miliardi. Nono con 4,1 miliardi è Giuseppe Crippa, il creatore di Technoprobe, uno dei due grandi produttori mondiali di schede per i test dei microchip. Chiudono la Top 10, pari merito a 4 miliardi, un gruppo di undici miliardari, tra cui i sei eredi di Leonardo Del Vecchio.

Finiscono fuori dai primi dieci alcuni nomi di spicco come Renzo Rosso (3,5 miliardi), Remo Ruffini, Brunello Cucinelli, Luciano e Giuliana Benetton (3,2 miliardi), Dolce e Gabbana (2,5 miliardi) e Marina e Pier Silvio Berlusconi con 1,9 miliardi. Ecco la Top 10 degli uomini più ricchi d’Italia nel 2023:

Giovanni Ferrero: patrimonio 39,1 miliardi di dollari

Giorgio Armani: 12,9 miliardi

Piero Ferrari: 7,6 miliardi

Massimiliana Landini Aleotti e famiglia: 6,8 miliardi

Sergio Stevanato e famiglia: 6,7 miliardi

Patrizio Bertelli: 4,5 miliardi

Miuccia Prada: 4,5 miliardi

Giuseppe De’ Longhi e famiglia: 4,4 miliardi

Giuseppe Crippa e famiglia: 4,1 miliardi

Rocco Basilico: 4 miliardi

Francesco Gaetano Caltagirone: 4 miliardi

Claudio Del Vecchio: 4 miliardi

Clemente Del Vecchio: 4 miliardi

Leonardo Maria Del Vecchio: 4 miliardi

Luca Del Vecchio: 4 miliardi

Marisa Del Vecchio: 4 miliardi

Paola Del Vecchio: 4 miliardi

Giancarlo Devasini: 4 miliardi

Luca Garavoglia: 4 miliardi

Nicoletta Zampillo: 4 miliardi

