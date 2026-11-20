Bending Spoons acquisisce Mailchimp da Intuit per 3,68 miliardi di dollari: una cifra che racconta molto, soprattutto se la si mette a confronto con i 12 miliardi che Intuit aveva speso per comprarla nel 2021. Uno sconto del 69% in cinque anni. L’accordo è stato annunciato il 19 novembre 2026 e la chiusura dell’operazione è attesa per l’inizio del 2027. La mailchimp acquisizione bending spoons non è solo una notizia finanziaria: è la conferma di un modello di business sempre più riconoscibile, quello della società milanese guidata da Luca Ferrari, che compra piattaforme digitali in difficoltà e prova a rimetterle in corsa.

Perché Intuit ha venduto a un terzo del prezzo

Quando Intuit comprò Mailchimp nel 2021, l’idea era integrarla nella propria suite finanziaria per le piccole imprese, affiancandola a prodotti come QuickBooks. Il piano non ha funzionato come sperato. I numeri parlano chiaro: nel trimestre fiscale conclusosi il 31 ottobre 2026, i ricavi di Mailchimp sono calati dell’1%, fermandosi a 313 milioni di dollari. Una piattaforma che non cresce, in un mercato dove l’email marketing si è fatto più competitivo e frammentato, è diventata un peso strategico.

La cessione è strutturata come un’operazione prevalentemente in contanti: 3,31 miliardi di dollari in cash e 368 milioni in azioni di nuova emissione di Bending Spoons. Quest’ultimo elemento è interessante: Intuit non esce del tutto dal tavolo, ma rientra come azionista nella società acquirente. Un modo per conservare un’esposizione indiretta al potenziale upside, pur liberandosi della gestione operativa di un asset che non si è integrato bene nel suo ecosistema.

Alla notizia, il titolo Intuit ha perso il 15% nelle contrattazioni after-hours: il mercato ha interpretato la vendita come un’ammissione di fallimento strategico, non come una mossa di ottimizzazione del portafoglio.

Il modello Bending Spoons: comprare in saldo, costruire valore

Per capire cosa Bending Spoons ha in mente per Mailchimp, è utile guardare cosa ha fatto con le altre acquisizioni. Il portfolio della società milanese include nomi come Evernote, Vimeo, WeTransfer, Eventbrite, Meetup, Brightcove e AOL. Piattaforme con una storia, un’utenza consolidata e spesso un brand ancora riconoscibile, ma che avevano perso slancio o erano finite in mani che non sapevano come valorizzarle.

Il caso più recente, e più emblematico, è quello di Airtable, acquisita da Bending Spoons nel settembre 2026 al 10% del suo valore precedente. Un’operazione ancora più aggressiva di quella su Mailchimp. La logica sembra essere sempre la stessa: individuare asset sottovalutati, acquistarli a prezzi che scontano già il pessimismo del mercato, e poi intervenire sulla struttura dei costi e sul prodotto.

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Sul fronte finanziario, Bending Spoons ha rafforzato la propria capacità di fuoco in modo significativo: Berkshire Hathaway ha investito 600 milioni di dollari nella società a luglio 2026, seguiti da altri 330 milioni a ottobre. La fiducia di uno degli investitori più cauti e selettivi al mondo è un segnale che il mercato sta prendendo sul serio questo modello.

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I numeri di Mailchimp: il punto di partenza

Nonostante il calo del trimestre più recente, Mailchimp rimane una piattaforma con una base di ricavi rilevante. Le proiezioni per l’anno fiscale 2027 indicano un fatturato compreso tra 1,256 e 1,266 miliardi di dollari. Significa che Bending Spoons sta pagando meno di tre volte i ricavi annui attesi: una valutazione contenuta per un’azienda con quella scala, se il rilancio funziona.

Mailchimp è nata come strumento di email marketing per le piccole imprese e nel tempo ha aggiunto funzioni di automazione, CRM leggero e landing page. Il problema è che negli ultimi anni la concorrenza si è fatta più intensa — da Klaviyo a HubSpot, passando per strumenti più verticali — e l’integrazione forzata nell’ecosistema Intuit ha probabilmente distratto dal core product. Tornare indipendente, con una proprietà focalizzata sul prodotto digitale, potrebbe essere la condizione necessaria per invertire la tendenza.

Cosa cambia per chi usa Mailchimp oggi

Per le centinaia di migliaia di aziende — molte delle quali italiane — che usano Mailchimp per gestire newsletter, campagne promozionali e automazioni di marketing, la domanda concreta è: cambierà qualcosa nel breve periodo?

La risposta onesta è: probabilmente no nell’immediato. La chiusura dell’operazione è attesa per l’inizio del 2027 e, fino a quel momento, Mailchimp continuerà a operare sotto Intuit. Dopo il closing, Bending Spoons avrà il controllo operativo, ma le transizioni di questo tipo richiedono tempo prima di tradursi in cambiamenti visibili per gli utenti finali.

Vale la pena monitorare l’evoluzione dei prezzi e delle funzionalità. Bending Spoons ha una reputazione di intervento deciso sulla struttura dei costi delle aziende acquisite, il che può significare ottimizzazioni ma anche revisioni dell’offerta. Chi dipende da Mailchimp per attività critiche ha tutto l’interesse a seguire da vicino i prossimi mesi.

La mailchimp acquisizione bending spoons è, in fondo, la storia di una piattaforma che cambia mano per la seconda volta in cinque anni. Se il modello della società di Luca Ferrari regge anche a questa scala — quasi quattro miliardi di dollari sono un banco di prova diverso rispetto alle acquisizioni precedenti — Bending Spoons si consolida come uno degli attori più originali nel panorama tech europeo. I dettagli del piano operativo li vedremo dopo il closing: per ora, i numeri dell’accordo dicono già molto su dove il mercato colloca il valore di Mailchimp oggi, e su quanto spazio ci sia per ricostruirlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.