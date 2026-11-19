Due fisici italiani, Stefano Laporta ed Ettore Remiddi, insieme allo svizzero Thomas Gehrmann, hanno vinto il Premio Sakurai 2027 per la fisica teorica delle particelle — annuncio arrivato il 19 novembre 2026. Un riconoscimento che porta l’Italia al centro della fisica fondamentale mondiale, premiando decenni di lavoro su calcoli che sembravano semplicemente impossibili da eseguire. Il premio sakurai fisica particelle è considerato uno dei massimi riconoscimenti internazionali nel campo della fisica teorica, e questa edizione premia contributi che hanno letteralmente riscritto il modo in cui i fisici affrontano i calcoli nella teoria quantistica dei campi.

Chi sono Laporta e Remiddi, i due italiani premiati

Stefano Laporta ed Ettore Remiddi sono fisici italiani ed ex ricercatori dell’INFN, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Entrambi hanno lavorato a lungo presso l’Università di Bologna, una delle istituzioni scientifiche più antiche e prestigiose d’Europa, costruendo nel corso degli anni una reputazione internazionale solida nel campo della fisica teorica delle particelle.

Il loro lavoro non è del tipo che finisce sui giornali ogni settimana. Si tratta di ricerca fondamentale, spesso invisibile al grande pubblico ma assolutamente cruciale per chiunque voglia capire come funziona davvero l’universo a livello subatomico. I loro contributi hanno riguardato in particolare i momenti magnetici anomali dei leptoni, la fisica dei jet e i metodi moderni per il calcolo dei diagrammi di Feynman — strumenti matematici centrali nella fisica delle particelle.

Cosa ha reso impossibili quei calcoli — e come li hanno resi possibili

Per capire la portata di questo riconoscimento bisogna fare un passo indietro. Nella fisica teorica delle particelle, i calcoli di precisione sono fondamentali per testare il Modello Standard, la teoria che descrive le particelle elementari e le forze fondamentali. Ma molti di questi calcoli, a certi livelli di approssimazione, raggiungono una complessità matematica tale da renderli praticamente intrattabili con i metodi tradizionali.

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Laporta, Remiddi e Gehrmann hanno sviluppato metodi che hanno trasformato profondamente le tecniche computazionali nella teoria quantistica dei campi, consentendo di affrontare calcoli che fino a quel momento erano considerati al di là di ogni portata pratica. Non si tratta semplicemente di calcolare più velocemente: si tratta di aver trovato strade matematiche nuove, approcci che hanno reso possibile ciò che prima era impossibile.

Il risultato concreto è che oggi i fisici possono effettuare test di precisione del Modello Standard con un livello di accuratezza impensabile in precedenza. Questo è essenziale, per esempio, per confrontare le previsioni teoriche con le misurazioni sperimentali degli acceleratori di particelle e capire se esistono fenomeni che vanno oltre la fisica conosciuta.

Il Premio Sakurai per la fisica delle particelle: perché conta così tanto

Il premio Sakurai per la fisica delle particelle viene assegnato dall’American Physical Society per contributi eccezionali alla fisica teorica delle particelle. Essere selezionati per questo riconoscimento significa essere giudicati dalla comunità scientifica internazionale come autori di lavori che hanno avuto un impatto reale e duraturo sulla disciplina.

Immagine generata con AI

Il fatto che il premio Sakurai 2027 — annunciato il 19 novembre 2026 — vada per due terzi a fisici italiani è un segnale chiaro della qualità della ricerca fondamentale che si è sviluppata nel nostro Paese, in particolare nell’ambito dell’INFN e dell’Università di Bologna. Non è un caso isolato, ma la conferma di una tradizione consolidata nella fisica teorica italiana.

Thomas Gehrmann completa il trio dei vincitori: il suo contributo si inserisce nello stesso filone di ricerca, con un focus particolare sulla fisica dei jet e sui metodi avanzati per i calcoli perturbativi, che rappresentano un altro pilastro dei progressi computazionali premiati quest’anno.

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Momenti magnetici anomali e diagrammi di Feynman: la sostanza del lavoro premiato

Tra i risultati specifici riconosciuti dal premio c’è il lavoro sui momenti magnetici anomali dei leptoni. Si tratta di grandezze fisiche misurabili con straordinaria precisione in laboratorio, e altrettanto calcolabili teoricamente — ma solo se si dispone degli strumenti matematici giusti. La discrepanza tra teoria e misura in questo campo è da anni uno dei possibili indizi di fisica oltre il Modello Standard.

I diagrammi di Feynman sono invece rappresentazioni grafiche dei processi quantistici che avvengono durante le interazioni tra particelle. Calcolare i contributi di diagrammi complessi — quelli con molti loop, cioè molti livelli di approssimazione — è computazionalmente devastante. I metodi sviluppati da Laporta, Remiddi e Gehrmann hanno reso sistematicamente affrontabile questo tipo di calcolo, aprendo una nuova era nella fisica di precisione.

Per approfondire i dettagli del riconoscimento, il comunicato ufficiale dell’INFN è disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il riconoscimento internazionale della ricerca italiana

Questo premio arriva in un momento in cui il dibattito sul finanziamento della ricerca di base in Italia è più acceso che mai. Laporta e Remiddi rappresentano esattamente il tipo di ricercatori che costruiscono la reputazione scientifica di un Paese nel lungo periodo: non con annunci spettacolari, ma con lavoro rigoroso, anni di sviluppo metodologico e risultati che la comunità internazionale riconosce come fondamentali.

Il loro percorso all’Università di Bologna e nell’INFN dimostra che le istituzioni italiane sono state in grado di produrre e sostenere ricerca di eccellenza assoluta. Il premio Sakurai per la fisica delle particelle è la conferma più autorevole che quel lavoro ha cambiato davvero il campo — non solo in Italia, ma a livello globale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.