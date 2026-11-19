In Italia convivono con il diabete diagnosticato circa 4 milioni di persone, ma accanto a loro esiste una fascia altrettanto preoccupante di individui che non hanno ancora ricevuto alcuna diagnosi. Secondo i dati di Diabete.com, sono 1,5 milioni gli italiani che hanno il diabete senza saperlo — una condizione che gli esperti definiscono diabete silenzioso proprio perché avanza senza dare segnali evidenti, consumando organi e vasi sanguigni nel silenzio più totale.

Un’emergenza che si nasconde nei numeri

I dati disponibili fotografano una situazione complessa. Il diabete riguarda tra il 5 e il 6% della popolazione italiana, con circa 4,5 milioni di persone che dichiarano di averlo. A questi si aggiungono i non diagnosticati, e poi un’altra fascia ancora più ampia: 4 milioni di italiani sono considerati ad alto rischio di sviluppare la malattia nei prossimi anni.

Ogni anno vengono registrate circa 350.000 nuove diagnosi, un numero che dà la misura di quanto il fenomeno sia dinamico. Non si tratta di una patologia che colpisce solo in età avanzata, anche se i dati mostrano che il 70% dei diabetici ha più di 65 anni e il 40% supera i 75 anni. Questo non significa che le fasce più giovani siano immuni: significa piuttosto che la malattia tende a emergere con l’età, spesso dopo anni di progressione silenziosa.

Perché il diabete silenzioso è così difficile da intercettare

La ragione per cui il diabete silenzioso — tecnicamente definito diabete di tipo 2 non diagnosticato — sfugge così a lungo alla rilevazione è strutturale. A differenza del diabete di tipo 1, che si manifesta spesso in modo acuto, il tipo 2 si installa gradualmente. I livelli di glucosio nel sangue salgono lentamente, e il corpo si adatta, almeno in apparenza.

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I sintomi, quando compaiono, sono spesso attribuiti ad altre cause: stanchezza cronica, sete frequente, minzione abbondante, vista leggermente sfocata, guarigione lenta delle ferite. Sono segnali che molte persone tendono a normalizzare, soprattutto se conducono uno stile di vita sedentario o sono in sovrappeso — due fattori di rischio tra i più documentati. Nel frattempo, la glicemia alta lavora in silenzio su reni, cuore, nervi periferici e retina.

Il problema è che quando il diabete viene finalmente diagnosticato in assenza di screening preventivi, spesso lo si scopre per caso — durante un esame del sangue di routine, o peggio, in occasione di una complicanza già manifesta come un problema cardiovascolare o una nefropatia incipiente.

La diagnosi precoce cambia radicalmente il decorso della malattia

Intervenire presto non è soltanto preferibile: è la differenza tra gestire una condizione cronica e affrontare complicanze gravi e costose. Un diabete individuato in fase iniziale può essere controllato con modifiche allo stile di vita, attività fisica regolare e, se necessario, terapia farmacologica mirata. Un diabete scoperto tardi, invece, arriva spesso già accompagnato da danni d’organo che non si possono invertire.

Immagine generata con AI

Non è un caso che il tema della Giornata Mondiale del Diabete 2026 sia stato scelto proprio come “Early Action on Diabetes” — un invito esplicito a non aspettare i sintomi, ma ad agire prima che la malattia si radichi. Il messaggio è chiaro: la prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti clinici a tutti gli effetti, non semplici buone intenzioni.

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In questa direzione si muove anche la campagna Diab&Te, che punta specificamente sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione a partire dal territorio. L’idea di fondo è portare lo screening più vicino alle persone, senza aspettare che siano loro a cercare il medico.

Chi dovrebbe fare uno screening e quando

Non esiste un profilo unico del paziente a rischio, ma alcune caratteristiche aumentano significativamente la probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2:

età superiore ai 45 anni , soprattutto in presenza di sovrappeso;

, soprattutto in presenza di sovrappeso; familiarità diretta con il diabete (genitori o fratelli);

pressione arteriosa elevata o ipertensione già diagnosticata;

valori alterati del colesterolo o dei trigliceridi;

storia di diabete gestazionale durante una gravidanza;

sedentarietà prolungata e dieta ricca di zuccheri raffinati e grassi saturi.

Per chi rientra in una o più di queste categorie, un semplice esame del sangue — la glicemia a digiuno o l’emoglobina glicata — è sufficiente per avere un quadro preciso. Il costo è minimo, la procedura è non invasiva, e le informazioni che fornisce possono davvero fare la differenza.

Il peso economico e sociale che spesso si dimentica

Il diabete silenzioso non è soltanto una questione individuale. È anche un problema di sistema. Ogni caso non diagnosticato che evolve in complicanza grave genera costi sanitari elevati — ricoveri, dialisi, interventi cardiovascolari — che gravano sull’intero sistema sanitario nazionale. Con 4 milioni di persone ad alto rischio e 1,5 milioni già malate senza saperlo, la scala del problema è enorme.

Investire in screening territoriali, campagne di sensibilizzazione e formazione dei medici di base non è una spesa: è un risparmio a lungo termine, oltre che un atto di tutela della salute collettiva. I numeri italiani raccontano una storia che non possiamo permetterci di ignorare: il Portale Diabete stima che il diabete riguardi tra il 5 e il 6% degli italiani, e che una quota significativa di loro stia ancora aspettando una diagnosi che non è mai arrivata. Fare un esame del sangue, in questo contesto, è forse il gesto di prevenzione più semplice e più sottovalutato che esista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.