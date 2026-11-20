Mancano pochi giorni all’apertura del 20° World Summit of Nobel Peace Laureates a Roma, un appuntamento che quest’anno assume un peso particolare: per la prima volta nella storia del summit, il tema centrale è l’intelligenza artificiale e il suo rapporto con la pace globale. Dal 2 al 4 dicembre 2026, l’Auditorium della Conciliazione ospiterà i vincitori del Premio Nobel per la Pace riuniti per affrontare una delle questioni più urgenti del nostro tempo — come governare eticamente una tecnologia che sta già ridisegnando i confini tra guerra e diplomazia, tra autonomia umana e decisione algoritmica.

Una storia lunga vent’edizioni, una sfida nuova

Il World Summit of Nobel Peace Laureates esiste dal 1999 e in questi quasi tre decenni ha attraversato 11 città diverse per un totale di venti edizioni. È nato con l’ambizione di trasformare il riconoscimento individuale del Nobel in una voce collettiva, capace di parlare ai governi, alle istituzioni internazionali e all’opinione pubblica mondiale. Roma accoglie questa edizione con un tema che le edizioni precedenti non avrebbero potuto nemmeno immaginare nella sua forma attuale.

Il titolo scelto per il 2026 è AI Journey for Peace: Algorethics, Agency, Future. Tre parole chiave che sintetizzano un programma di riflessione articolato: algorethics — termine che fonde algoritmo ed etica — indica la necessità di costruire principi morali dentro i sistemi automatizzati; agency rimanda alla capacità degli esseri umani di mantenere il controllo sulle decisioni che li riguardano; future è la domanda aperta su quale mondo stiamo costruendo con gli strumenti che stiamo sviluppando.

Perché l’intelligenza artificiale è diventata una questione di pace

La scelta del tema non è retorica. Negli ultimi anni i sistemi di intelligenza artificiale sono stati impiegati in contesti militari — dalla selezione degli obiettivi alla sorveglianza di massa, dalla disinformazione automatizzata alla gestione di droni autonomi. Il summit affronterà in modo diretto i pericoli dei conflitti autonomi e digitalmente abilitati, ovvero scenari in cui le macchine prendono decisioni letali senza supervisione umana adeguata.

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Questo non riguarda solo i Paesi in guerra. Riguarda ogni democrazia che usa algoritmi per selezionare persone, monitorare confini, distribuire risorse. La protezione dell’agency umana — cioè la garanzia che le persone restino soggetti e non oggetti delle decisioni automatizzate — è uno dei pilastri del dibattito che si aprirà all’Auditorium della Conciliazione. Il rischio che i laureati del Nobel intendono segnalare è che, in assenza di una governance etica condivisa, l’intelligenza artificiale possa amplificare le disuguaglianze, accelerare i conflitti e svuotare le istituzioni democratiche.

Quattrocento giovani delegati da 54 Paesi: il programma che inizia prima

Prima ancora che i riflettori si accendano sull’Auditorium della Conciliazione, il summit aprirà con un’iniziativa dedicata alle nuove generazioni. Dal 1° dicembre, un giorno prima dell’avvio ufficiale, la Luiss di Viale Pola ospiterà il programma Leading by Example, rivolto a 400 giovani delegati provenienti da 54 Paesi.

La Luiss è il Main Academic Partner del summit e la scelta non è casuale: un’università radicata nella formazione delle classi dirigenti europee diventa il luogo in cui i leader di domani si confrontano con i Nobel di oggi. Il programma giovanile non è un evento satellite ma una componente strutturale del summit, pensata per portare dentro la discussione voci che di solito restano fuori dai tavoli istituzionali.

Immagine generata con AI

Quattrocento delegati da cinquantaquattro Paesi diversi: è una mappa del mondo in miniatura, con culture, lingue e contesti radicalmente differenti tra loro. La domanda su come governare l’intelligenza artificiale in modo equo non ha la stessa risposta a Nairobi, a Seoul, a Bogotá e a Berlino. Costruire un linguaggio comune — o almeno riconoscere le differenze — è già un risultato.

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Roma e la tradizione del summit: perché questa città, perché adesso

Il World Summit of Nobel Peace Laureates a Roma non è la prima volta che l’Italia ospita l’evento — il Segretariato Permanente ha sede a Piacenza, in Galleria Piazza Cavalli 7b — ma la scelta della capitale per la ventesima edizione ha un valore simbolico evidente. Roma è sede di istituzioni internazionali, di organismi delle Nazioni Unite, di una tradizione diplomatica che attraversa secoli. L’Auditorium della Conciliazione, nel cuore della città, è uno spazio che porta già nel nome l’idea di un accordo possibile.

Il summit si inserisce in un momento in cui il dibattito sull’intelligenza artificiale ha raggiunto le agende di governi e parlamenti in tutto il mondo, ma stenta ancora a produrre norme vincolanti e condivise. L’AI Act europeo è entrato in vigore, ma la sua applicazione è progressiva e le zone grigie restano molte. A livello globale, l’assenza di un trattato internazionale sull’uso militare dell’AI è una lacuna che preoccupa ricercatori, attivisti e — appunto — i Nobel per la Pace.

Avere in una stessa sala i vincitori del premio più riconosciuto al mondo per i contributi alla pace, concentrati su questo tema specifico, è un’occasione che va oltre la dichiarazione d’intenti. Le conclusioni del summit non avranno forza di legge, ma nella storia del movimento per il disarmo, per i diritti umani, per la giustizia climatica, le voci dei Nobel hanno spesso anticipato o accelerato processi politici che sembravano bloccati.

Per chi vuole seguire l’evento o approfondire il programma, il punto di riferimento ufficiale è il sito del Permanent Secretariat del World Summit of Nobel Peace Laureates, dove sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulle sessioni e sulle modalità di partecipazione.

Tre giorni, un tema scomodo, una città che sa cosa significa costruire accordi difficili. Il 2 dicembre l’Auditorium della Conciliazione aprirà le porte a una conversazione che riguarda tutti — anche chi non sarà in sala.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.