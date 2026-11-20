Fincantieri e Carnival Corporation hanno firmato un nuovo contratto per la costruzione di due navi da crociera dual fuel, un’intesa dal valore superiore ai 2 miliardi di euro che consolida ulteriormente uno dei rapporti industriali più longevi del settore navale mondiale. La notizia è stata riportata il 20 novembre 2026 da ANSA, Quotidiano Nazionale e Il Messaggero, che parlano di «maxi-navi» destinate a segnare un nuovo capitolo nella storia del cantierismo italiano.

Un contratto da oltre 2 miliardi per due giganti del mare

L’accordo prevede la progettazione e la costruzione di due nuove unità da crociera a propulsione dual fuel, cioè alimentate sia a gas naturale liquefatto sia con carburanti tradizionali, una soluzione che consente di ridurre sensibilmente le emissioni rispetto alle navi di vecchia generazione. Il valore complessivo del contratto è definito dalle fonti come superiore ai 2 miliardi di euro, con alcune stime che si avvicinano ai 3 miliardi, anche se nessuna fonte primaria ha confermato ufficialmente questa cifra con precisione.

Ciascuna delle due navi avrà una stazza lorda di circa 130.000 tonnellate e sarà dotata di circa 1.650 cabine: dimensioni che le collocano nella fascia alta delle grandi navi da crociera contemporanee, capaci di ospitare migliaia di passeggeri in condizioni di comfort elevato. La costruzione avverrà presso il cantiere di Marghera, storico polo produttivo di Fincantieri nell’area veneziana.

Marghera, il cantiere che costruisce il futuro delle crociere

Il cantiere di Marghera non è nuovo a commesse di questo calibro. Si tratta di uno degli impianti più attrezzati d’Europa per la costruzione di grandi navi passeggeri, con una tradizione che risale a decenni fa e una capacità produttiva che lo rende competitivo su scala globale. La scelta di questo sito per un ordine così rilevante conferma il ruolo strategico che Fincantieri attribuisce al Veneto all’interno della propria rete cantieristica.

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Per il territorio, un contratto di questa portata significa lavoro diretto e indotto per centinaia di aziende della filiera, dai fornitori di acciaio agli specialisti di impiantistica, dai progettisti agli allestitori di interni. Le navi da crociera di grandi dimensioni richiedono anni di lavorazione e coinvolgono un ecosistema industriale molto ampio, con ricadute occupazionali che vanno ben oltre i cancelli del cantiere.

Settantacinque navi consegnate: la storia tra Fincantieri e Carnival

Il nuovo contratto si inserisce in una relazione industriale che dura da decenni. Fincantieri ha consegnato complessivamente 75 navi da crociera al gruppo Carnival Corporation nel corso della sua storia, un numero che non ha eguali nel panorama mondiale della cantieristica. Le navi da crociera Fincantieri Carnival rappresentano, in questo senso, una delle partnership più solide e produttive dell’industria manifatturiera italiana.

Carnival Corporation è il più grande operatore di crociere al mondo e controlla un portafoglio di marchi che comprende, tra gli altri, Carnival Cruise Line, Costa Crociere, AIDA Cruises, Princess Cruises e Holland America Line. Alcune fonti collegano le nuove unità proprio al marchio AIDA Cruises, il brand tedesco del gruppo orientato a un pubblico prevalentemente europeo, anche se la destinazione definitiva delle navi non è stata confermata ufficialmente.

Immagine generata con AI

La sfida della propulsione dual fuel nel mercato crocieristico

La scelta della propulsione dual fuel non è casuale né puramente estetica. Il settore crocieristico è sotto pressione crescente da parte delle autorità di regolazione marittime internazionali, che impongono riduzioni progressive delle emissioni di ossido di zolfo, ossido di azoto e anidride carbonica. Le navi alimentate a gas naturale liquefatto emettono significativamente meno di queste sostanze rispetto alle unità tradizionali a olio combustibile.

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La tecnologia dual fuel offre anche flessibilità operativa: le navi possono passare da un tipo di carburante all’altro a seconda della disponibilità nei porti di scalo, un vantaggio non trascurabile considerando che le infrastrutture di bunkeraggio a GNL non sono ancora uniformemente diffuse in tutti gli scali crocieristici mondiali. Fincantieri ha già maturato una competenza consolidata in questo segmento, avendo costruito negli anni recenti diverse unità con sistemi analoghi.

Le date di consegna e le incertezze da chiarire

Su alcuni dettagli del contratto permangono informazioni non del tutto concordanti tra le varie fonti. Le date di consegna indicate variano a seconda della fonte consultata, con alcune che anticipano le consegne rispetto ad altre. Il sommario ufficiale dell’accordo, così come riportato il 20 novembre 2026 da ANSA e dai principali quotidiani economici italiani, indica consegne previste nel 2033 e nel 2035, ma alcune fonti finanziarie avevano in precedenza citato scadenze diverse. Fincantieri non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale dettagliata che risolva queste discrepanze.

Allo stesso modo, il valore esatto del contratto oscilla nelle diverse ricostruzioni giornalistiche tra «oltre 2 miliardi» e «circa 3 miliardi» di euro. La distinzione non è irrilevante: si tratta di una differenza che incide sulla valutazione del peso della commessa nel portafoglio ordini di Fincantieri e, di riflesso, sulla lettura che gli analisti finanziari possono dare della solidità industriale del gruppo.

Quello che rimane certo, al di là dei decimali, è la sostanza dell’accordo: le navi da crociera Fincantieri Carnival rappresentano un investimento miliardario che tiene impegnati i cantieri italiani per quasi un decennio, rafforza la leadership tecnologica nazionale nella costruzione navale e conferma che il rapporto tra i due colossi — uno italiano, l’altro americano con radici europee — è tutt’altro che esaurito. Per Marghera, per la filiera veneta e per l’intera industria cantieristica italiana, è una notizia che vale molto più di un numero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.