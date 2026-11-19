Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato un piano di investimenti da oltre 6 miliardi di euro per contrastare le minacce ibride nei prossimi anni. L’annuncio è arrivato durante un’audizione urgente alla Camera dei Deputati, dove la questione della guerra ibrida e della difesa nazionale è tornata al centro del dibattito politico con numeri concreti e un orizzonte temporale preciso.

Quasi 2 miliardi all’anno per il triennio 2026–2028

Il cuore del piano riguarda il periodo 2026–2028: per questo triennio il Ministero della Difesa programma di destinare quasi 2 miliardi di euro alla difesa dalle minacce ibride. Si tratta di un incremento di circa il 40% rispetto al triennio precedente, un segnale che l’Italia considera questo fronte non più secondario rispetto alle spese militari tradizionali.

Se a questa cifra si aggiunge la quota del programma GCAP — il Global Combat Air Programme — dedicata a tecnologie rilevanti per la difesa ibrida e cognitiva, il totale complessivo supera i 7 miliardi di euro. Un impegno finanziario che colloca l’Italia tra i paesi europei che stanno ridefinendo in modo strutturale il concetto stesso di sicurezza nazionale.

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Cosa si intende per guerra ibrida e perché conta per i cittadini

La guerra ibrida non si combatte sui campi di battaglia tradizionali. Comprende attacchi informatici alle infrastrutture critiche — reti elettriche, sistemi bancari, ospedali — operazioni di disinformazione su larga scala, interferenze nei processi democratici e azioni sub-threshold, cioè al di sotto della soglia che attiverebbe una risposta militare convenzionale. È una forma di conflitto progettata per essere difficile da attribuire e ancora più difficile da contrastare con gli strumenti classici della difesa.

Non è un tema astratto. Negli ultimi anni diversi paesi europei hanno registrato interruzioni di servizi digitali essenziali, campagne di manipolazione dell’informazione durante elezioni nazionali e tentativi di sabotaggio di infrastrutture fisiche. L’Italia non fa eccezione, e i dati citati da Crosetto lo confermano in modo eloquente.

La crescita della spesa cyber: da 126 a 557 milioni in sei anni

I numeri storici raccontano una trasformazione rapida. Le risorse destinate alla difesa cyber sono passate da circa 126 milioni di euro nel 2019 a 557 milioni nel 2025: una crescita di oltre quattro volte in sei anni. Questo dato, citato direttamente dal ministro, mostra che l’accelerazione non è iniziata oggi, ma che il nuovo piano la consolida e la amplia in modo significativo.

Immagine generata con AI

La traiettoria è coerente con quanto sta avvenendo a livello europeo e NATO, dove la cyber resilience è diventata un requisito fondamentale tanto quanto la capacità militare convenzionale. Investire in questo settore significa formare personale specializzato, aggiornare sistemi, acquisire tecnologie e costruire strutture di comando capaci di rispondere in tempo reale a minacce che si muovono alla velocità di una connessione internet.

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La difesa ibrida nel Documento di Pianificazione Pluriennale

L’annuncio di Crosetto non è isolato: si inserisce in un quadro strategico già formalizzato. La competizione sub-threshold nelle forme cyber, cognitiva e ibrida è identificata come una delle tre priorità chiave del Documento di Pianificazione Pluriennale 2026–2028 del Ministero della Difesa. Questo significa che il piano non è una risposta emergenziale a un singolo episodio, ma una scelta strutturale che guiderà la distribuzione delle risorse per i prossimi tre anni.

Inserire la minaccia ibrida tra le priorità di un documento pluriennale ha un peso politico e operativo preciso: vincola le scelte di bilancio, orienta le acquisizioni e definisce quale tipo di competenze il sistema militare italiano deve sviluppare. Non si tratta solo di acquistare hardware o software, ma di costruire una postura difensiva integrata che copra la dimensione digitale, quella informativa e quella cognitiva.

Un piano che si misura nel tempo, non solo nei numeri

Annunciare 6 miliardi è un fatto politico rilevante. Ma la vera misura del piano sarà la sua esecuzione concreta nei prossimi tre anni. Il salto dal 40% rispetto al triennio precedente è significativo, ma la sfida reale è trasformare risorse finanziarie in capacità operative effettive: personale formato, sistemi integrati, protocolli di risposta testati. Su questo fronte, i dati sulla crescita della spesa cyber dal 2019 al 2025 offrono un precedente incoraggiante, dimostrando che l’Italia sa anche tradurre gli impegni in investimenti reali.

Per approfondire il contesto europeo sulla guerra ibrida e le strategie di difesa degli Stati membri, il sito dell’ANSA in lingua inglese riporta l’annuncio completo di Crosetto con i dettagli dell’audizione alla Camera. Quello che è certo è che la difesa ibrida, fino a pochi anni fa considerata una nicchia tecnica, è diventata una voce di bilancio prioritaria per lo Stato italiano — e i suoi effetti riguardano la sicurezza di tutti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.