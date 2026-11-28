Un gruppo di ingegneri software statunitensi licenziati — in molti casi proprio a causa dell’automazione guidata dall’intelligenza artificiale — ha risposto alla perdita del lavoro con un atto di resistenza tecnica: ricostruire da zero, in forma gratuita e aperta, i software proprietari delle stesse aziende che li hanno messi alla porta. Il movimento si chiama OccupySaaS, è nato a metà ottobre 2026 ed è già riuscito a mettere nel mirino alcuni dei nomi più noti del settore Software-as-a-Service.

Un nome che viene da Zuccotti Park

La scelta del nome non è casuale. OccupySaaS richiama esplicitamente Occupy Wall Street, il movimento di protesta che il 17 settembre 2011 prese d’assalto simbolicamente Zuccotti Park a New York per denunciare le disuguaglianze economiche. Qui la logica è la stessa, ma il campo di battaglia si è spostato nel codice sorgente.

Lo slogan del collettivo — “They laid us off. We’re rebuilding their SaaS.” — è diretto e non lascia spazio a interpretazioni: chi ci ha tolto il lavoro, adesso si trova il proprio prodotto ricreato e distribuito gratuitamente a chiunque voglia scaricarlo. È una forma di protesta che non brucia nulla, ma che potenzialmente erode il valore commerciale dei prodotti contro cui si rivolge.

Come funziona la protesta: AI contro AI

C’è un paradosso al centro di OccupySaaS che vale la pena sottolineare: gli ingegneri usano gli stessi strumenti di intelligenza artificiale che, almeno in parte, hanno contribuito alla loro fuoriuscita dal mercato del lavoro. Il collettivo impiega agenti AI e documentazione pubblica per ricostruire i servizi SaaS come software open source.

Il metodo dichiarato è quello della cosiddetta clean room: gli sviluppatori affermano di aver lavorato esclusivamente su documentazione pubblica e standard aperti, senza attingere a codice proprietario o materiali riservati dei loro ex datori di lavoro. Questo approccio — già usato in passato in casi celebri di ingegneria inversa legalmente difendibile — serve a costruire una barriera legale tra il movimento e possibili azioni giudiziarie da parte delle aziende colpite.

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Il codice prodotto è pubblico: chiunque può scaricarlo, usarlo e modificarlo. Non ci sono licenze commerciali, non ci sono abbonamenti mensili, non ci sono piani tariffari a scalare.

I primi due obiettivi: Auth0 e Salesforce nel mirino

I primi due progetti rilasciati dal collettivo hanno nomi che riecheggiano deliberatamente i prodotti che vogliono sostituire. ZeroAuthy punta a rimpiazzare Auth0, il sistema che gestisce accessi, autenticazioni e password per applicazioni e siti web — uno degli strumenti più diffusi tra gli sviluppatori per delegare la gestione delle identità digitali. SalesCompel, invece, è pensato come alternativa a Salesforce, la piattaforma che le aziende usano per gestire clienti, pipeline di vendita e relazioni commerciali.

Entrambi i target non sono scelti a caso. Auth0 e Salesforce rappresentano due delle categorie SaaS più redditizie e strutturalmente difficili da abbandonare per chi le adotta: identity management e CRM sono anche le due categorie esplicitamente segnate come “occupate” sulla mappa pubblica del movimento.

Nella stessa mappa compaiono anche altri obiettivi futuri: wiki aziendali, issue tracking, feature flags, observability e customer support. Un elenco che copre buona parte dell’infrastruttura software su cui si appoggiano le imprese moderne.

Immagine generata con AI

Perché questo movimento arriva adesso

Il settore tecnologico ha attraversato negli ultimi anni ondate di licenziamenti di massa, molti dei quali giustificati dalle aziende con la necessità di ridurre i costi e con l’avanzamento dell’automazione basata sull’AI. Ingegneri che fino a poco tempo fa erano considerati risorse strategiche si sono ritrovati fuori dal mercato in tempi rapidi, spesso senza un piano di riqualificazione credibile.

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OccupySaaS nasce in questo contesto e lo trasforma in azione collettiva. Non è una petizione, non è una campagna sui social: è un progetto tecnico concreto, con repository pubblici e codice funzionante. La protesta, in questo caso, si misura in commit e non in cartelli.

Il collettivo — identificato come US-based — rende esplicita la tensione tra due narrazioni che spesso convivono in modo contraddittorio nel discorso sull’AI: quella dell’innovazione come progresso inevitabile e quella del costo umano che questo progresso scarica su chi lavora nel settore. Chi costruisce i sistemi che automatizzano il lavoro altrui non è immune dall’essere automatizzato a sua volta.

Le implicazioni legali e di mercato

La strada che OccupySaaS ha scelto — la clean room methodology — è la stessa percorsa storicamente da progetti come Wine (che ricreò le API di Windows per Linux) o da alcuni cloni di BIOS proprietari. L’idea è che se si lavora solo su specifiche pubbliche e standard aperti, senza toccare il codice sorgente originale, il rischio legale si riduce significativamente.

Resta però aperta la questione della sostenibilità: costruire un clone è una cosa, mantenerlo aggiornato mentre il prodotto originale evolve è un’altra. I grandi SaaS rilasciano aggiornamenti continui, integrano nuove funzionalità, rispondono a normative che cambiano. Un progetto open source guidato da un collettivo di volontari deve affrontare questa sfida senza le risorse di un’azienda commerciale alle spalle.

Per chi volesse seguire l’evoluzione del movimento, Cybernews ha documentato il progetto con dettaglio sin dalle sue prime settimane di vita.

Quel che è già chiaro, a poco più di un mese dalla fondazione, è che OccupySaaS ha saputo trasformare la frustrazione in un prodotto tangibile — e questo, nel settore software, è già di per sé una dichiarazione politica potente. Le aziende SaaS che si trovano nel mirino del collettivo dovranno decidere se ignorare il fenomeno o prenderne atto, perché nel software open source la storia insegna che i progetti nati per protesta possono diventare infrastruttura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.