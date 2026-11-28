Amazon ha deciso di giocare la partita più ambiziosa della sua storia: portare l’internet satellitare in ogni angolo del pianeta, comprese le zone remote dove le reti in fibra e 5G non arriveranno mai. Il progetto, nato nel 2019 con il nome Project Kuiper e ribattezzato Amazon Leo nel novembre 2025, è oggi uno dei cantieri tecnologici più grandi al mondo — e il principale sfidante di Starlink, la costellazione di SpaceX che per ora domina il settore con un vantaggio considerevole.

Da Project Kuiper ad Amazon Leo: sette anni di costruzione silenziosa

Quando Amazon annunciò Project Kuiper nel 2019, in pochi immaginarono che l’azienda di Seattle avrebbe davvero trasformato quel piano in una costellazione operativa. La visione era chiara: una rete di migliaia di satelliti in low Earth orbit — l’orbita bassa terrestre, entro circa 1.900 chilometri dalla superficie — capace di garantire connettività a banda larga globale, residenziale e aziendale.

Il rebranding in Amazon Leo, avvenuto nel novembre 2025, non è stato un semplice cambio di nome. Il termine Leo è un riferimento esplicito all’orbita bassa (Low Earth Orbit), e segnala un’identità di prodotto più matura, pronta a uscire dalla fase sperimentale. Il 24 novembre 2025 Amazon ha aperto i test dell’hardware e del software di produzione a un gruppo selezionato di aziende, avviando di fatto la fase di enterprise preview.

Alla guida tecnica del progetto c’è Rajeev Badyal, Vice President di Amazon Leo, che ha guidato la transizione dalla fase di prototipazione allo sviluppo industriale della costellazione.

Quanti satelliti ha Amazon Leo oggi, e dove vuole arrivare

A novembre 2026, Amazon Leo conta 392 satelliti attivi in orbita. Un numero che può sembrare modesto, ma che va letto nel contesto della traiettoria di lancio: dall’aprile 2025 Amazon ha messo in orbita più di 150 satelliti, accelerando progressivamente il ritmo.

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Il piano autorizzato prevede una costellazione di 3.232 satelliti, con la possibilità di espandersi fino a 7.736 unità con la generazione successiva di veicoli. È un’architettura pensata per garantire copertura ridondante e latenze ridotte su scala globale.

Sul fronte delle prestazioni dichiarate, Amazon Leo propone due livelli di servizio:

Leo Pro : velocità di download fino a 400 Mbps

: velocità di download fino a Leo Ultra: velocità fino a 1 Gbps

Un elemento tecnico che distingue Amazon Leo dalla concorrenza è l’utilizzo di OISL (Optical Inter-Satellite Links), laser a infrarossi da 100 Gbps per la comunicazione tra satelliti. Questa tecnologia consente di instradare il traffico direttamente in orbita, riducendo la dipendenza dalle stazioni a terra e abbassando potenzialmente la latenza su rotte internazionali.

Il confronto con Starlink: il divario da colmare

Immagine generata con AI

Parlare di internet satellitare nel 2026 significa inevitabilmente confrontarsi con Starlink. La costellazione di SpaceX ha 9.810 satelliti attivi — un numero che supera di oltre venticinque volte quello attuale di Amazon Leo — e offre velocità reali di download comprese tra 25 e 220 Mbps, con latenze tra 25 e 60 millisecondi.

Il vantaggio di Starlink non è solo quantitativo. SpaceX ha anni di operatività sul campo, una base utenti globale consolidata, accordi con governi e operatori di telecomunicazioni in decine di Paesi, e una catena di lancio interna con i razzi Falcon 9 e Starship che abbatte i costi per satellite. È un ecosistema verticalmente integrato che Amazon sta cercando di replicare — con risorse economiche enormi, ma partendo in ritardo.

Detto questo, il confronto non è ancora definitivo. Amazon Leo punta su velocità teoriche superiori, su una tecnologia laser inter-satellite avanzata e sull’integrazione con l’infrastruttura cloud di AWS, che potrebbe rendere il servizio particolarmente attraente per le aziende che già operano nell’ecosistema Amazon. La fase di enterprise preview avviata a novembre 2025 serve esattamente a testare questa proposta di valore in condizioni reali.

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Perché l’internet satellitare conta davvero, anche per l’Italia

È facile liquidare questi progetti come sfide tra colossi americani, lontane dalla quotidianità europea. Ma l’internet satellitare in orbita bassa ha implicazioni concrete anche per chi vive in Italia.

Circa un quinto del territorio nazionale — aree montane, isole minori, zone rurali dell’entroterra — è ancora servito in modo inadeguato dalle reti fisse. La connettività satellitare in orbita bassa, con latenze nell’ordine delle decine di millisecondi, è ormai tecnicamente compatibile con videoconferenze, streaming e applicazioni cloud che fino a pochi anni fa richiedevano necessariamente una connessione terrestre.

Per le imprese, le opportunità sono ancora più tangibili: cantieri remoti, navi, veicoli commerciali, siti estrattivi, infrastrutture critiche in zone sismiche o alluvionali possono beneficiare di connettività affidabile e ad alta capacità senza dipendere da infrastrutture fisiche vulnerabili. Non a caso Amazon Leo ha scelto il segmento enterprise come primo banco di prova.

La strada ancora da percorrere

Amazon Leo è un progetto in costruzione, e sarebbe scorretto presentarlo come un servizio già maturo. Con 392 satelliti attivi su una costellazione pianificata di oltre 3.000, la copertura globale è ancora lontana. I test con le aziende serviranno a raccogliere dati reali su prestazioni, affidabilità e casi d’uso — informazioni indispensabili prima di un lancio commerciale su larga scala.

Il confronto con Starlink, che ha un vantaggio di anni e di migliaia di satelliti, rimarrà squilibrato per un periodo significativo. Ma Amazon ha dimostrato in altri settori — dal cloud all’e-commerce alla logistica — di saper recuperare terreno quando decide di investire con continuità su un obiettivo strategico. Chi vuole seguire l’evoluzione del progetto può consultare gli aggiornamenti ufficiali su aboutamazon.com.

La partita per l’internet satellitare globale è appena cominciata, e Amazon ha chiarito di volerla giocare fino in fondo — con una costellazione che, se completata, cambierà radicalmente le regole della connettività nelle aree oggi ancora escluse dalla rete.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.