Il Lazio sta attraversando una fase inedita nella storia del suo sistema produttivo: il venture capital nel Lazio per biotech e deeptech non è più un fenomeno marginale o sperimentale, ma una scelta strategica sempre più strutturata, con fondi dedicati, investitori istituzionali coinvolti e un ecosistema di ricerca che comincia a trasformarsi in industria. La distanza tra laboratorio e mercato, da sempre il punto critico di questi settori, si sta accorciando grazie a capitali pazienti e a modelli operativi pensati specificamente per tecnologie complesse.

Un ecosistema con basi solide, ma ancora sottocapitalizzato

I numeri del settore life sciences nel Lazio parlano da soli: la regione ospita 70 grandi aziende, oltre 450 imprese innovative e circa 22.000 addetti lungo tutta la filiera. L’export farmaceutico ha raggiunto circa 15 miliardi di euro, un dato che colloca il Lazio tra le aree più rilevanti d’Europa in questo comparto.

Eppure, fino a pochi anni fa, la presenza di fondi di venture capital specializzati in biotech e deeptech era quasi assente. La ricerca universitaria e degli enti pubblici produceva risultati scientifici di rilievo, ma mancava il meccanismo per trasferire queste conoscenze verso aziende scalabili. Il problema non era solo la scarsità di capitali: era la mancanza di investitori in grado di valutare tecnologie che richiedono tempi di maturazione lunghi, competenze scientifiche e industriali specialistiche, e una tolleranza al rischio molto più alta rispetto alle startup digitali.

Questo è il nodo che i nuovi fondi attivi nella regione stanno cercando di sciogliere.

Eureka! Fund II: deeptech e transizione energetica come priorità

Eureka! Venture ha raggiunto un first close del suo secondo fondo, Eureka! Fund II – Deep Tech Lazio, con oltre 20 milioni di euro raccolti. L’ancora istituzionale è Lazio Innova, che ha sottoscritto 16 milioni di euro; al suo fianco un fondo pensione e un centro di competenza ingegneristico-industriale come co-investitori privati.

Il fondo si concentra su aziende early-stage che lavorano in aree ad alta intensità tecnologica: transizione climatica ed energetica, manifattura avanzata, robotica, physical AI, tecnologie quantistiche, scienza dei materiali, mobilità e tecnologie a doppio uso in ambito difesa. L’approccio è orientato alla fase di proof-of-concept, il momento più delicato in cui una tecnologia deve dimostrare di funzionare al di fuori del laboratorio prima di attrarre capitali più consistenti.

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Anna Amati di Eureka! Venture ha sottolineato come il Lazio offra un bacino di ricerca accademica e pubblica di prima qualità, ma che senza strumenti finanziari dedicati questo patrimonio rischia di restare confinato alle pubblicazioni scientifiche invece di diventare valore economico e occupazione qualificata.

Primo Biotech Lazio: capitale paziente con una firma scientifica

Primo Capital ha lanciato Primo Biotech Lazio, un fondo di venture capital interamente dedicato al settore biotecnologico. Anche in questo caso, Lazio Innova è investitore cornerstone, attraverso LAZIOVenture 2, il fondo di fondi della Regione Lazio cofinanziato dal PR FESR 2021-2027. Tra i sottoscrittori figura anche la Fondazione ENPAM, l’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri italiani: una scelta significativa, perché segnala che i fondi pensione professionali stanno iniziando a considerare il biotech come classe di investimento strutturale, non speculativa.

A guidare il fondo sono i General Partner Letizia Goretti e Michele Cerqua. Il ruolo di Scientific Advisor è affidato al Prof. Sergio Abrignani, immunologo di fama internazionale. Questa composizione non è casuale: in biotech, la capacità di valutare un’opportunità di investimento dipende in modo determinante dalla comprensione della scienza sottostante. Avere un consulente scientifico di questo calibro non è un elemento decorativo, ma una componente operativa del processo di due diligence.

Letizia Goretti ha evidenziato come il biotech richieda una mentalità diversa rispetto al venture capital digitale: i cicli di sviluppo si misurano in anni, le fasi regolatorie sono complesse, e il rischio tecnico rimane elevato fino a stadi avanzati. Questo impone agli investitori una combinazione di competenze scientifiche, capacità di gestione del rischio e orizzonti temporali che non tutti i fondi generalisti sono in grado di sostenere.

Immagine generata con AI

Il modello Scientifica: capitale più laboratori

Scientifica rappresenta un approccio ulteriore, che va oltre la semplice erogazione di capitale. Il suo modello di Operational Venture Capital affianca al finanziamento una struttura di supporto che include infrastrutture fisiche, laboratori dedicati e competenze specialistiche messe a disposizione delle aziende in portafoglio. Carmen Cabrera, Head of Marketing & Communication di Scientifica, ha descritto questa impostazione come una risposta concreta alle esigenze delle startup deeptech, che spesso non hanno le risorse per costruire autonomamente le infrastrutture necessarie nelle prime fasi di sviluppo.

Questo modello ibrido — tra incubatore avanzato e fondo di investimento — sta guadagnando terreno a livello europeo, perché riduce il time-to-market e abbassa alcune delle barriere operative che frenano la crescita delle tecnologie più complesse.

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Il ruolo pubblico-privato: Lazio Innova come catalizzatore

Un elemento che accomuna tutti i fondi attivi nel Lazio è la presenza di Lazio Innova come investitore istituzionale. Questa non è una coincidenza: il fund of funds regionale svolge una funzione di catalizzatore, abbassando la soglia di rischio percepita per i privati e rendendo possibile l’attivazione di capitali che altrimenti non si muoverebbero verso settori con tempi di ritorno così estesi.

La logica è quella del blended finance: il capitale pubblico non sostituisce quello privato, ma lo attrae creando condizioni di investimento più favorevoli. Il risultato è visibile: fondi come Eureka! Fund II e Primo Biotech Lazio non sarebbero stati possibili senza questa architettura istituzionale. E la Regione ha scelto di rendere visibile questa strategia anche attraverso eventi come l’Investor Day Life Science tenutosi a Palazzo Merulana a Roma, promosso da Lazio Innova per mettere in contatto startup e PMI innovative con investitori qualificati.

Anche Alessio Beverina di Panakes Partners ha confermato l’interesse crescente per l’ecosistema laziale, sottolineando come la qualità della ricerca presente nella regione — tra università, policlinici e centri di ricerca pubblici — rappresenti una riserva di opportunità ancora in larga parte inesplorata dal venture capital internazionale.

Perché biotech e deeptech sono diversi dal resto

Vale la pena essere espliciti su un punto che spesso viene dato per scontato: investire in biotech e deeptech non è come investire in una app o in una piattaforma digitale. I tempi di sviluppo sono strutturalmente più lunghi, le risorse finanziarie necessarie sono maggiori, e le competenze richieste per valutare correttamente un’opportunità sono altamente specialistiche. Un errore di valutazione scientifica in fase precoce può costare anni e milioni di euro.

Questo spiega perché il venture capital in questi settori si è sviluppato più lentamente in Italia rispetto ad altri paesi europei. Non è mancato l’interesse, ma sono mancati i fondi con la struttura giusta per gestire questa complessità. Quello che sta accadendo nel Lazio nel 2026 è la costruzione di quella struttura: non un singolo fondo, ma un ecosistema di operatori specializzati, ciascuno con un approccio distinto ma complementare.

Per chi lavora nella ricerca accademica o in una startup scientifica nella regione, questo cambiamento ha conseguenze pratiche immediate: ci sono ora interlocutori finanziari in grado di capire la tecnologia, di accompagnare lo sviluppo nelle fasi più rischiose e di connettere le competenze scientifiche con quelle industriali e regolatorie. Non è ancora un ecosistema maturo come quello di Cambridge o di Boston, ma le fondamenta ci sono, e sono più solide di quanto sembri dall’esterno. Per approfondire le dinamiche del venture capital applicato alle scienze della vita in Italia, Lazio Innova pubblica aggiornamenti regolari sulle iniziative in corso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.