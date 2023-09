Cinque anni fa, l’artista multimediale – residente a Berlino – Aram Bartholl ha lanciato un progetto chiamato Dead Drops diventato popolare in poco tempo. Si tratta di una rete anonima di condivisione di file con l’uso di unità flash USB incorporate nei muri, negli edifici e nei marciapiedi di uno spazio pubblico. Tutti sono invitati a collegare i propri laptop e a depositare o trovare file su una chiavetta USB o installarne una su un muro di mattoni fatiscente nella propria città o quartiere.

Condividere informazioni e file, mediante chiavette USB incastrate nei muri di diverse parti del mondo. Questo il progetto di Aram Bartholl, lanciato nel 2010, di cui, negli ultimi tempi, in molti continuano a parlare.

Adam ha aggiunto un database – chiamato Dead Drop – che consente di trovare le posizioni in cui le chiavette USB sono presenti, al fine di controllarne lo stato, aggiornato dall’ultimo utente come funzionante/rotto/rubato.

Da New York a Parigi, dal Vietnam a Dakar, tale progetto è ancora vivo e vegeto, nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo lancio.

Non ci sono istruzioni da leggere: basta avvicinarsi e connettersi alla chiavetta USB. Cosa possiamo trovarvi all’interno? File interessanti, virus, malware? La risposta non può essere, di certo, univoca.

Il termine “dead drop”, ad ogni modo, deriva dal mondo dello spionaggio. Per evitare di doversi incontrare (aumentando le possibilità di essere scoperti) e preservare l’anonimato, le spie provvederebbero a depositare i file in luoghi segreti: sotto un ponte pedonale, nel cavo di un albero nel bosco e così via.

USB Dead Drops

