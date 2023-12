La parola d’ordine per il settore dell’ospitalità del futuro è senza dubbio turismo sostenibile. Scopriamo, però, cosa significa realmente questo termine e come gli albergatori possono non solo allinearsi al trend, ma anche trarne benefici.

Cosa significa turismo sostenibile?

Il turismo sostenibile è un nuovo modo di viaggiare che pone al centro il rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. Per tale ragione, gli hotel devono tenere in considerazione il proprio impatto ambientale, sia per prendersi cura dell’ambiente circostante, sia per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

Hotel sostenibile

L’Organizzazione Mondiale del Turismo individua tre caratteristiche alla base del turismo sostenibile: risorse ambientali protette, vantaggi per le comunità del posto, sia per la qualità della vitta che sul piano economico ed esperienza di qualità per i turisti.

Cosa sono gli hotel ecosostenibili

Gli hotel sostenibili sono strutture che rispettano l’ambiente e mirano a ridurre il proprio impatto in vari modi, ad esempio riducendo i consumi energetici, utilizzando fonti rinnovabili, eliminando gli sprechi e risparmiando acqua.

Può sembrare un processo lungo ma, per trasformare la propria struttura in un hotel sostenibile, sono semplici. Piccoli interventi, infatti, possono contribuire a tale scopo.

Cibo in tavola

In tal senso, si possono installare fonti di energia rinnovabile come i pannelli solari per l’acqua calda, utilizzare lampadine a basso consumo, proporre agli ospiti cibo biologico a Km 0, con alternative vegetariane e vegane.

Non solo: si può, infatti, smaltire correttamente i rifiuti e dotare i locali di contenitori per la raccolta differenziata, proporre una mobilità più sostenibile nei dintorni dell’hotel, noleggiando biciclette o dando la possibilità di ricaricare le auto elettriche.

Infine, si possono ridurre gli imballaggi in plastica, eliminando le confezioni monodose e scegliendo contenitori riutilizzabili e vuoti a rendere, nonché utilizzare elettrodomestici a basso consumo e di classe A.

