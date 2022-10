La sostenibilità è una delle questioni più importanti del nostro tempo. Purtroppo, non tutte le comunità hanno le stesse opportunità di fare scelte sostenibili. Ecco perché è importante concentrarsi sulla sostenibilità anche all’interno delle singole società, per fare in modo che tutti essere in siano in grado di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Ma come riuscirci? Vediamo insieme alcuni modi per provare a cambiare la vita della nostra comunità e anche la nostra.

In che modo una comunità può diventare sostenibile

Esistono molti modi diversi per rendere una comunità più sostenibile. A partire dalla riduzione del suo impatto sull’ambiente. Si tratta probabilmente della sfida maggiore, ma anche della più importante. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per ridurre le nostre emissioni, e questo include scelte come guidare meno, usare meno energia elettrica e riciclare.

Bisogna poi puntare a creare spazi verdi, importanti per due ragioni: aiutano a ridurre l’inquinamento dell’aria e forniscono un luogo in cui le persone della comunità possono rilassarsi e allontanarsi dal caos della vita cittadina. Se dove abitiamo non ci sono abbastanza spazi verdi, cerchiamo se è possibile di crearne alcuni, e di promuoverne l’uso.

Sostenibilità e aziende

Altrettanto importante è spingere sulla la sostenibilità dei trasporti, e quindi sull’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e sul muoversi a piedi. Se la nostra comunità non ha un buon servizio di trasporto pubblico o infrastrutture ciclabili, proviamo a parlarne con le amministrazioni locali per svilupparli.

Dobbiamo poi sostenere le imprese locali, una parte importante di qualsiasi comunità. Sostenendole, non solo aiuteremo l’ambiente, ma daremo anche una mano a rafforzare i legami interni alla nostra società. Infine, dobbiamo spingere sull’educazione. Il modo migliore per raggiungere la sostenibilità all’interno di una comunità è educare noi stessi e chi ci sta attorno sull’importanza di questo tema. Leggiamo, impariamo e informiamoci, per poter condividere con tutti gli altri i valori fondamentali per rendere la nostra comunità rispettosa dell’ambiente.

Comunità e sostenibilità: tutto parte dall’individuo

Come abbiamo avuto modo di capire, una comunità non potrà però mai essere sostenibile se lo stile di vita dei singoli cittadini non sarà altrettanto rispettoso dell’ambiente. Ma cosa significa esattamente vivere in maniera sostenibile? E come si può iniziare ad applicarlo nella propria vita?

Uno dei pilastri della sostenibilità è la riduzione della dipendenza da fonti fossili. Questa può essere raggiunta attraverso cose come guidare di meno, usare trasporti pubblici o bici, o installando apparecchiature ad alta efficienza energetica. Ma anche rendendo i propri viaggi più rispettosi dell’ambiente.

Un altro elemento essenziale della sostenibilità è la riduzione dei rifiuti, ottenuta attraverso il compostaggio, il riciclaggio e l’acquisto di prodotti riciclati, o anche selezionando prodotti con meno imballaggio. A proposito di imballaggio, il cibo è un’altra parte importante della sostenibilità. Ci si può alimentare anche solo con prodotti locali e organici, o produrre in prima persona il proprio cibo. E possiamo anche ridurre il consumo di carne. La produzione di alimenti a base di carne è infatti tra le principali cause del disastro ambientale in cui stiamo vivendo. Ma la sostenibilità include anche la cura della Terra stessa. Per questo motivo dobbiamo conservare energia e usare meno acqua.

Adottare uno stile di vita sostenibile non è difficile come potrebbe sembrare. Basta iniziare con un piccolo sforzo e gradualmente fare cambiamenti nella propria vita quotidiana. L’importante è essere consapevoli dell’impatto delle proprie azioni sull’ambiente e trovare modi giusti per ridurre tale impatto. Con un po ‘di impegno, si può fare una grande differenza in questo mondo.

