Se avete avuto esperienze traumatiche che continuano a influenzare la vostra vita quotidiana, potreste trovare sollievo nella terapia EMDR. Questa tecnica innovativa è sempre più popolare tra i professionisti della salute mentale e promette ai pazienti di aiutarli a fare pace con il passato e ad affrontare le situazioni difficili in modo più efficace.

Che cos’è la terapia EMDR

La terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è una forma di terapia psicologica, relativamente nuova, che aiuta le persone a superare i traumi emotivi. Questa tecnica si basa sulla teoria secondo cui il cervello ha la capacità innata di autoguarire. Una funzione che è bloccata da eventi traumatici o stressanti.



In pratica, durante la seduta di terapia EMDR, il paziente è invitato a concentrarsi su un ricordo doloroso mentre segue con gli occhi i movimenti dell’operatore. In questo modo, sembra che l’attività cerebrale venga stimolata in modo tale da sbloccare e rielaborare il trauma emotivo.

La terapia EMDR è stata sviluppata negli anni ’90 dalla psicoterapeuta americana Francine Shapiro ed è stato dimostrato che può essere efficace nel trattamento dei disturbi d’ansia, attacchi di panico, fobie e PTSD (Post-traumatic Stress Disorder).



Nonostante non sia ancora chiara la scienza alla base della sua efficacia, molti professionisti della salute mentale sostengono che la terapia EMDR possa essere molto utile per coloro che desiderano affrontare i propri traumi in modo più costruttivo e liberarsi del peso del passato.

Terapia EMDR: Il cervello già programmato per l’auto-guarigione

Il cervello è un organo incredibile capace di molte cose, tra cui l’auto-guarigione. Quando siamo feriti fisicamente, il nostro corpo fa tutto il possibile per riparare ciò che è stato danneggiato. Ma cosa succede quando la ferita è interna?



Il metodo EMDR aiuta a sbloccare i ricordi traumatici e dolorosi attraverso una serie di movimenti. Durante la terapia, si chiede al paziente di concentrarsi sul ricordo doloroso mentre segue con gli occhi le dita dell’operatore o dei punti luminosi su uno schermo.

Questo processo sembra attivare meccanismi naturalmente presenti nel cervello che permettono di elaborare e superare i traumi emotivi. In altre parole, il cervello è riprogrammato per gestire meglio questi ricordi traumatici, in modo da non causare più stress.



Nonostante sia ancora relativamente nuova, rispetto ad altre forme di psicoterapia tradizionale, sta guadagnando sempre più riconoscimento grazie alle sue numerose applicazioni positive nella cura dei disturbi legati ai traumi di stampo emotivo.

Sbloccare i ricordi mediante il movimento degli occhi

La terapia EMDR mira proprio a sbloccare questi ricordi bloccati e ad aiutare il paziente a rielaborarli in modo sano ed efficace. Ciò avviene attraverso movimenti oculari guidati dal terapeuta: il paziente segue con gli occhi i movimenti della mano del terapeuta mentre ripercorre mentalmente l’esperienza traumatica.



Questo processo permette al paziente di affrontare gradualmente la propria esperienza dolorosa senza sentirsi sopraffatto dalle emozioni negative associate ad essa. In tal modo, la persona può elaborare i propri sentimenti e sensazioni – legate all’evento traumatico – in modo più equilibrato sul lungo termine.

Sebbene possa sembrare strana o bizzarra come pratica, moltissime persone hanno trovato nella terapia EMDR un valido aiuto per superare eventi traumatici che – altrimenti – sarebbero rimasti insoluti per sempre.

Quali traumi sono trattati con tale metodo

La terapia EMDR è stata sviluppata originariamente per il trattamento di traumi legati alla guerra, ma la sua efficacia – pare – sia riscontrabile anche in altri contesti. La tecnica può essere utilizzata per affrontare e superare una vasta gamma di traumi emotivi, inclusi quelli causati da abusi sessuali, violenze domestiche o incidenti gravi.



Spesso i pazienti che si sottopongono a questa forma di terapia hanno sperimentato un evento traumatico nella loro vita che ha influenzato negativamente la loro salute mentale e il loro benessere psicologico: abusi in età infantile, attacchi terroristici o disastri naturali.

Questo percorso può aiutare le persone ad affrontare situazioni difficili come lutti improvvisi o separazioni dolorose. Anche i disturbi dell’umore come depressione ed ansia possono essere trattati con successo mediante questo approccio innovativo.



Il processo della terapia richiede molto impegno e dedizione da parte del paziente, ma i risultati ottenuti possono essere decisamente positivi. Le emozioni negative – associate al trauma – vengono ridotte fino a diventare gestibili e gli schemi mentali distruttivi sostituiti da modelli più funzionali ed equilibrati.

