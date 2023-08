Il viaggio in Interrail rappresenta un ottima opzione per esplorare l’Europa in modo sostenibile ed economico. Si possono, infatti, attraversare diversi Paesi europei, per scoprire nuovi posti e culture, attraverso un metodo di viaggio che si presenta ecosostenibile ed economico. Scopriamo insieme come come organizzare un viaggio mediante questo tipo di trasporto, quali pass sono disponibili e i relativi costi.

Cos’è Interrail e come funziona

L’Interrail permette ai viaggiatori di esplorare l’Europa in treno, dando loro la possibilità di attraversare e visitare diversi Paesi.

Si può salire a bordo di qualsiasi treno con un pass. Con un solo biglietto, infatti, ci si può spostare in varie città e osservarne i luoghi storici e le bellezze del posto.

Bisogna, dunque, acquistare il pass che più si adatta alle proprie esigenze, al fine di organizzare al meglio il proprio viaggio. Il pass consente al viaggiatore di utilizzare il treno per un periodo di tempo prestabilito.

In questo modo, sarà possibile girare tra le città che fanno parte della tratta, utilizzando, in sostanza, un solo biglietto.

Pass disponibili per intraprendere il viaggio

Esistono diversi tipi di pass per effettuare un viaggio con Interrail. L’Interrail Global Pass è l’opzione più gettonata tra i viaggiatori: tale pass, infatti, offre agli utenti un accesso illimitato ai treni di tutto il territorio europeo, anche se il suo utilizzo ha un limite temporale: 15 giorni, 22 giorni, un mese o due mesi.

C’è, poi, l’Interrail One Country Pass, che consente di viaggiare – in maniera illimitata – in un singolo Paese europeo.

Ci sono anche i pass combinati, che permettono al viaggiatore di spostarsi tra più Paesi, anche se impongono diverse limitazioni geografiche.

I costi di un pass dipendono dalla durata e dalla tipologia del viaggio. Il biglietto può essere acquistato online o presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo varia a seconda della classe scelta – prima o seconda – ma anche in base all’età del viaggiatore e alla tipologia di pass scelto.

In linea di massima, i prezzi oscillano tra i 185 e i 500 euro. Ci sono, inoltre, sconti per bambini ed anziani.

Pianificare al meglio il proprio itinerario

Una volta acquistato il biglietto, bisogna decidere quali città visitare e quanto tempo dedicare a ciascun luogo previsto dal proprio itinerario.

Innanzitutto, bisogna delineare le destinazioni che si desiderano visitare, tenendo in considerazione le distanze che intercorrono tra le varie località.

Inoltre, è consigliabile impostare un tempo definito per esplorare le città, anche se non bisogna andare di fretta, in quanto il viaggio deve puntare al relax e alla tranquillità.

Un viaggio green

L’Interrail, dunque, permette non solo di risparmiare sugli spostamenti sul territorio europeo, ma anche di ridurre le emissioni di CO2, in quanto è un mezzo meni inquinante rispetto ad altri.

I trasporti sostenibili possono, infatti, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo stabilito dal Green Deal dell’Unione Europea, che punta a ridurre del 90% le emissioni di gas a effetto serra legati ai trasporti.

D’altronde, in alcuni Paesi, come la Francia, si sono ridotti drasticamente anche i voli interni: si punta, infatti, alla riduzione dei voli a corto raggio, per rendere gli spostamenti più sostenibili sul piano ambientale.

