Quando arriva l’estate, per molti studenti, l’assenza della scuola può portare ad un rischio concreto: il learning loss. La mancanza di esercizio costante e di stimoli di apprendimento potrebbe far dimenticare agli alunni tutto ciò che hanno imparato durante l’anno scolastico. Ci sono, però, delle azioni che si possono intraprendere al fine di tenere i propri figli in allenamento, anche durante le vacanze estive, evitando così il temuto calo delle prestazioni. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio questi mesi, senza rinunciare alla crescita personale ed educativa dei più piccoli.

Learning Loss: dimenticare quanto imparato nel corso delle vacanze estive

L’estate è una delle stagioni più attese dell’anno, soprattutto dai bambini e dagli studenti. Finalmente si può godere del sole e della natura, praticare sport all’aperto e passare del tempo con gli amici. Questo periodo di relax potrebbe comportare un rischio per il rendimento scolastico: il cosiddetto learning loss.

Il learning loss rappresenta la perdita di conoscenze acquisite durante l’anno scolastico a causa della mancanza di lezioni su specifici argomenti durante le vacanze estive. Questo fenomeno colpisce soprattutto coloro che già presentano difficoltà nell’apprendimento, ma anche i migliori alunni possono subirne le conseguenze.

Bambini a scuola

In generale, infatti, il cervello ha bisogno di costante esercizio per mantenere la sua efficienza cognitiva. Se non viene sollecitato con regolarità, infatti, rischia di perdere elasticità e abilità cognitive.

Per evitare tutto ciò è importante trovare modi efficaci per tenersi in allenamento anche durante l’estate: leggere libri interessanti o articoli sulla materia preferita; partecipare ad attività educative come campi estivi o laboratori didattici; utilizzare app che permettono di esercitarsi su specifiche materie.

Non c’è alcuna ragione per rinunciare alle meritate vacanze estive: con un po’ d’impegno ed entusiasmo si può continuare ad imparare ed essere pronti al ritorno a scuola con nuove energie.

Non dimenticare quanto imparato durante l’anno scolastico: esercizi da attuare

Non c’è bisogno di temere il possibile learning loss. Con questi semplici trucchi, si può mantenere in esercizio la mente dei bambini, affinché non dimentichino quanto appreso nel corso dell’anno scolastico, senza, però, annoiarli o appesantire le loro giornate di vacanza.

Bambina che disegna sull’asfalto con gessetti colorati

Utilizzare le risorse online gratuite : la rete offre una ricca gamma di risorse per l’apprendimento, dai giochi educativi a strumenti di apprendimento interattivi . Cercate corsi e programmi online che possano aiutare i più piccoli a mantenere alto il livello delle tue competenze;

: la rete offre una ricca gamma di risorse per l’apprendimento, dai a . Cercate corsi e programmi online che possano aiutare i più piccoli a mantenere alto il livello delle tue competenze; Far leggere libri che li appassionano : leggere è un modo divertente per esercitare la mente e sviluppare una varietà di abilità linguistiche e cognitive;

: leggere è un modo divertente per esercitare la mente e sviluppare una varietà di abilità linguistiche e cognitive; Attività all’aria aperta : all’aperto, i bambini possono esplorare la città o fare escursioni nella natura, identificando gli animali o semplicemente godendosi il panorama;

: all’aperto, i bambini possono esplorare la città o fare escursioni nella natura, identificando gli animali o semplicemente godendosi il panorama; Partecipare ad eventi della comunità locale: conferenze, mostre, conversazioni e altri eventi che si svolgono in città per mantenere viva la curiosità dei più piccoli;

In questo modo, i bambini non dimenticheranno ciò che hai imparato durante l’anno scolastico e avranno modo di prepararsi al meglio per il prossimo anno di studi.

