L’estate è una stagione molto attesa, ma per chi soffre di ipotensione può diventare un vero incubo. Le alte temperature e l’afa possono, infatti, causare cali di pressione improvvisi e svenimenti. Se sei tra quelli che ne soffrono, non temere: con alcune semplici accortezze puoi evitare questi fastidiosi inconvenienti e goderti appieno i giorni caldi. In questo articolo, analizzeremo le cause della pressione bassa in estate e le soluzioni da adottare per prevenirle.

Le cause della pressione bassa

La pressione bassa è un problema che può colpire molte persone, specialmente durante l’estate. Quali sono, però, le cause di questo fastidioso disturbo? In realtà, ci sono diverse ragioni per cui si può avere la pressione bassa.

In primo luogo, il caldo eccessivo dell’estate può portare ad una vasodilatazione delle arterie, causando una diminuzione della pressione sanguigna. Questo fenomeno aumenta soprattutto nelle giornate particolarmente afose, in cui l’umidità è molto elevata.

Alcune malattie come il diabete o i problemi cardiaci possono influire sulla regolazione della pressione arteriosa e favorire, quindi, i cali improvvisi.

Gli alimenti da mangiare se si soffre di ipotensione

Chi soffre di pressione bassa in estate sa bene quanto sia importante adottare una dieta adeguata per contrastare i sintomi dell’ipotensione. L’alimentazione, infatti, può avere un ruolo fondamentale nel mantenere la pressione arteriosa sotto controllo.

Per prima cosa è importante bere molta acqua durante la giornata e consumare cibi ricchi di liquidi come frutta e verdura. In particolare, ortaggi come cetrioli, spinaci, sedano e peperoni sono perfetti perché contengono elevate quantità di potassio che aiuta a regolare il livello della pressione sanguigna.

Anche alimenti contenenti sali minerali – come magnesio e calcio – possono essere utili nell’alimentazione dei soggetti ipotesi. Si consiglia, quindi, di inserire nella propria dieta prodotti integrali ricchi di questi elementi nutritivi, come cereali integrali o noci, ma anche liquirizia e il caffè, nonché un alimento salato che contribuisce al ripristino dei valori normali.

Evitare, invece, alimenti troppo grassi o piccanti che possono provocare un aumento della temperatura corporea, portando ad un ulteriore calo della pressione arteriosa. Anche gli alcolici andrebbero evitati, poiché hanno effetto vasodilatatore peggiorando ulteriormente i sintomi dell’ipotensione.

Mangiare in modo equilibrato ed idratarsi adeguatamente sono le chiavi per migliorare lo stato di salute delle persone che soffrono di ipotensione.

Calo di pressione e svenimento: le soluzioni da attuare

Quando si soffre di ipotensione, il rischio di svenimento aumenta considerevolmente durante l’estate a causa del caldo e dell’afa. Fortunatamente, ci sono alcune soluzioni da attuare per prevenire tale situazione i conseguenti episodi di svenimento.

Innanzitutto, è importante mantenere una buona idratazione bevendo molta acqua e liquidi freschi come succhi di frutta o tisane fredde. Evitate bevande alcoliche e/o troppo zuccherate, che possono contribuire all’aumento della disidratazione.

Un’altra strategia utile per prevenire abbassamenti pressori è quella di evitare esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata. Cerchiamo, quindi, luoghi ombreggiati dove ripararsi dal sole cocente.

Infine, potrebbe essere utile indossare abiti leggeri in tessuti traspiranti, che aiutino la pelle a respirare meglio ed evitino l’eccessivo surriscaldamento del corpo.

