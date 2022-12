I pagamenti digitali sono ormai all’ordine del giorno: ecco una guida pratica alla carta Mooney che consente di evitare la fila e pagare in bar e tabaccheria.

Lanciato alla fine del 2019 da SisalPay e Banca 5 – Gruppo Intesa Sanpaolo, Mooney è il servizio che permette di pagare bollette, multe e tasse, ricaricare il credito del cellulare, fare bonifici e tanto altro con una semplice carta prepagata. Senza fare code agli sportelli: semplicemente al bar, in edicola o dal tabaccaio. Ma come funziona di preciso la carta Mooney, quali servizi offre e dove si può usare?

Mooney: bonifico, ricarica e tanto altro

Con Mooney, si possono innanzitutto effettuare le ricariche dei cellulari (anche internazionali) e comprare carte telefoniche, ricaricare altre carte prepagate (dalla PostePay a Hype), il Telepass, gli abbonamenti alle piattaforme streaming Netflix, Dazn, Eleven e Chili e alla tv satellitare di Sky. Pagamenti e servizi sono però il piatto forte della società.

I servizi sono di quasi tutti i fornitori, dai bollettini premarcati, Mav, Rav e Freccia a quelli di +Energia, Acea, Edison, Enel, Findomestic, Sorgenia, Telecom e tanti altri. Si possono fare i biglietti per Trenitalia (compresi i regionali), Flixbus, MyCicero Autobus.it, Intersaj, Pagobus, Traghettilines e Volagratis.

Oltre a versare denaro con Flowe, Mooney permette la ricarica in cassa di Amazon e quella di Zalando, l’acquisto delle gift card di Apple e Uber e lo shopping nei vari store come Nintendo e PlayStation. Molto utile per chi vive a Milano è il pagamento per l’accesso all’Area C (il centro storico limitato ad alcuni tipi di veicoli) comunicando la targa al sistema di gestione.

Multe e tributi che si possono pagare con Mooney sono i più comuni: quelli dovuti ad Agenzie delle Entrate-Riscossione, PagoPa (anche per il bollo auto), Soris e Sorit. Per pagare bastano F24, carta d’identità e tessera sanitaria. Una funziona pratica e comoda è il bonifico: T-bonifico consente di ricevere (incluso l’accredito dello stipendio) e disporre bonifici verso qualunque IBAN italiano (conti correnti, conti di pagamento, carte con IBAN), pagando sia in contanti che con carta nei punti vendita abilitati.

Mooney, punti vendita abilitati sono 45.000

A proposito di punti vendita, la forza di Mooney sono i suoi 45.000 tra bar, tabaccherie ed edicole sparse su tutto il territorio nazionale dove poter attivare la carta, ricaricarla, effettuare le varie operazioni tra pagamenti e ricariche. Il provider di pagamenti digitali mette pure a disposizione un locator online per trovare il punto vendita più vicino.

Per richiedere la carta Mooney basta scaricare l’app (su Google Play e su App Store) e farsela mandare direttamente a casa oppure andare in un punto vendita muniti di documento d’identità valido, tessera sanitaria con codice fiscale e smartphone con collegamento a Internet. Con la carta Mooney, infine, si può anche prelevare e fare acquisti all’estero e online perché la card si appoggia al circuito Visa.

