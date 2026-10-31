La musica live vale molto più di un biglietto. Secondo una ricerca commissionata da AssoConcerti all’Università di Pisa e presentata al Ministero della Cultura, nel 2025 l’indotto concerti Italia ha raggiunto circa 4,3 miliardi di euro: una cifra che fotografa un settore in piena espansione e che ridefinisce il peso economico degli spettacoli dal vivo nel Paese. Non si tratta solo di botteghini e cachet degli artisti, ma di un sistema produttivo che coinvolge trasporti, ospitalità, ristorazione, sicurezza, tecnologia e molto altro.

Un miliardo di euro speso dal pubblico: la soglia storica del 2025

Il dato più simbolico emerso dalla ricerca è probabilmente questo: per la prima volta in assoluto, la spesa diretta del pubblico per la musica live ha superato 1 miliardo di euro nel corso del 2025. Rispetto al 2024, la crescita è stata del 21%, un incremento che va ben oltre la normale evoluzione del mercato e segnala un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo culturale degli italiani.

In parallelo, la spesa al botteghino — cioè la parte più immediata e misurabile del settore — è cresciuta del 17,5%. Numeri che, messi insieme, raccontano un pubblico sempre più disposto a investire nell’esperienza del concerto dal vivo, anche in un contesto in cui i prezzi dei biglietti sono aumentati in modo sensibile negli ultimi anni.

È una tendenza che si osserva in tutta Europa, ma l’Italia mostra segnali particolarmente robusti, anche grazie alla capacità del Paese di attrarre grandi tour internazionali e di valorizzare location uniche — stadi, arene, siti storici — che diventano esse stesse parte dell’esperienza.

Oltre 11 milioni di pernottamenti: l’effetto moltiplicatore sul turismo

Uno degli aspetti più rilevanti — e spesso sottovalutati — del rapporto riguarda l’impatto sul turismo. I concerti e gli eventi di musica live hanno generato nel 2025 oltre 11 milioni di pernottamenti in tutta Italia. Un numero che equivale a quello prodotto da molte destinazioni turistiche tradizionali e che dimostra come la musica live sia ormai una componente strutturale dell’offerta turistica nazionale.

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Dietro a queste notti in hotel, B&B e strutture ricettive ci sono persone che si spostano da altre città o dall’estero appositamente per assistere a un concerto. Si fermano, mangiano, visitano, spendono. L’evento musicale diventa così un driver di mobilità e consumo che va molto al di là del settore dello spettacolo in senso stretto.

Per le città che ospitano grandi concerti — da Milano a Roma, da Bologna a Torino — questo significa indotto diretto per albergatori, ristoratori, commercianti e operatori di trasporto. Non è un effetto marginale: in alcune date, un singolo concerto in uno stadio da 60.000 posti può saturare la capacità ricettiva di un’intera area metropolitana.

Cosa compone davvero i 4,3 miliardi dell’indotto

Quando si parla di indotto concerti Italia da 4,3 miliardi, è utile capire cosa si intende concretamente. La ricerca dell’Università di Pisa ha adottato un approccio ampio, che include sia gli effetti diretti sia quelli indiretti e indotti sull’economia.

Effetti diretti: biglietti, merchandising, spese in loco durante l’evento (cibo, bevande, parcheggi).

biglietti, merchandising, spese in loco durante l’evento (cibo, bevande, parcheggi). Effetti indiretti: fornitura di servizi alle organizzazioni — palchi, luci, audio, sicurezza, logistica, trasporti.

fornitura di servizi alle organizzazioni — palchi, luci, audio, sicurezza, logistica, trasporti. Effetti indotti: spesa dei lavoratori del settore e dei fornitori, che a loro volta alimenta altri comparti dell’economia.

spesa dei lavoratori del settore e dei fornitori, che a loro volta alimenta altri comparti dell’economia. Effetti sul turismo: pernottamenti, ristorazione, trasporti locali e acquisti dei visitatori che arrivano per i concerti.

Immagine generata con AI

È questa catena di valore — spesso invisibile a chi compra semplicemente un biglietto — a spiegare come un settore con una spesa diretta del pubblico di circa 1 miliardo riesca a generare un impatto complessivo più di quattro volte superiore.

Perché questi dati contano per le politiche culturali

Il fatto che la ricerca sia stata presentata al Ministero della Cultura non è un dettaglio secondario. AssoConcerti ha scelto di portare questi numeri nelle sedi istituzionali con un obiettivo preciso: dimostrare che la musica live non è un comparto di nicchia o un’attività di puro intrattenimento, ma un settore economico maturo che merita attenzione e sostegno nelle politiche pubbliche.

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La questione riguarda, tra le altre cose, la fiscalità sugli eventi, le concessioni per l’uso di spazi pubblici e privati, i permessi per le grandi manifestazioni, il sostegno alle realtà medio-piccole che spesso fanno da incubatori per i grandi nomi del domani. Un indotto da 4,3 miliardi è un argomento difficile da ignorare in qualsiasi discussione su come allocare risorse e attenzione politica.

Vale anche la pena ricordare che il settore live è uno dei pochi comparti culturali che non dipende in modo strutturale dai sussidi pubblici: genera valore autonomamente, attraverso il mercato, e restituisce gettito fiscale allo Stato in misura significativa.

Il mercato italiano nel contesto europeo

L’Italia si conferma tra i mercati più dinamici d’Europa per la musica dal vivo. La combinazione di un pubblico numeroso e appassionato, di infrastrutture adatte — anche se non sempre sufficienti — e di una capacità attrattiva verso i grandi tour internazionali colloca il Paese in una posizione di primo piano.

Restano però alcune criticità strutturali che il settore segnala da anni: la carenza di venue di medie dimensioni, le difficoltà burocratiche legate all’organizzazione di eventi in spazi non convenzionali, e la pressione sui prezzi dei biglietti che rischia di escludere fasce di pubblico più giovane o meno abbiente. Sono temi su cui il dialogo tra industria e istituzioni — reso più concreto proprio da ricerche come quella commissionata a UniPi — può portare a soluzioni pratiche.

I dati del 2025 certificano che la musica live in Italia è un’industria adulta, capace di generare valore su scala miliardaria e di trainare settori molto distanti dall’entertainment puro. La sfida, ora, è costruire le condizioni perché questa crescita sia sostenibile nel tempo — per gli artisti, per gli organizzatori, per il pubblico e per i territori che ospitano gli eventi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.