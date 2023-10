Arriva sul mercato italiano una compagnia aerea only business class: è BeOnd, che a partire da marzo 2024 collegherà con voli solo business Milano Malpensa con l’aeroporto di Malé alle Maldive. La prima premium leisure airline al mondo, reduce da un round di investimenti da oltre 17 milioni di dollari, si presenta come una startup, ma è stata fondata da tre pezzi grossi dell’industria del luxury travel: Tero Taskila, Max Nilov e Sascha Feuerherd.

BeOnd, voli Milano Maldive solo in business

Dietro BeOnd ci sono la società di investimenti Arabesque con sede negli Emirati Arabi Uniti e la catena alberghiera SIMDI Group delle Maldive. La compagnia ha deciso di investire sull’Italia perché sempre più consumatori richiedono i loro servizi extra-lusso. “C’è una forte domanda da Milano alle Maldive per il servizio premium offerto da BeOnd”, spiega Feuerherd.

“I milanesi più esigenti apprezzeranno l’esperienza di BeOnd e intendiamo superare ogni aspettativa dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi. Siamo grati per il supporto che abbiamo ricevuto dall’aeroporto di Milano-Malpensa e non vediamo l’ora di una potenziale espansione in altre città in Italia, a tempo debito”, aggiunge il direttore commerciale.

Il volo di lusso BeOnd partirà due volte alla settimana

A terra BeOnd offre il transfer con autista da casa del cliente a Malpensa e in aeroporto garantisce accesso ad una lounge esclusiva per un’attesa tranquilla e comoda. Gli Airbus A319 della compagnia hanno esclusivamente posti a sedere business class, con sedili in pelle che si trasformano in letti per consentire il massimo della comodità durante la durata del volo, pari in media a 9 ore.

I pasti serviti a bordo sono di fine dining, preparati con ingredienti freschi e di qualità. La cucina è tradizionale della destinazione, della zona di provenienza dei passeggeri oppure internazionale. Sono previste opzioni vegane e vegetariane per venire incontro a tutti i gusti e gli stili alimentari dei clienti.

Milano Maldive, quando costa il volo BeOnd

Esistono tre tipologie di tariffe per i voli BeOnd: Delight è la più conveniente, senza autista privato e ingresso in lounge; Bliss e Opulence sono le complete, con maggiore peso nei bagagli e la modifica gratuita della prenotazione. Il prezzo di partenza per la tratta Milano-Maldive è 4.000 euro a/r per 44 posti disponibili. Il volo da Malpensa, prenotabile già da novembre, partirà due volte alla settimana.

BeOnd inaugura i suoi voli il 9 novembre con partenze da Riyad in Arabia Saudita. La settimana successiva tocca a Monaco e Zurigo sempre verso le Maldive, base operativa della compagnia. Nel 2024, insieme a Milano, verranno inaugurate pure le rotte da Parigi e Dubai, dove anche il volo proveniente dall’Italia farà scalo tecnico. Prossimamente la flotta si arricchirà con l’Airbus A321ceo da 68 posti e nuove destinazioni nel mercato asiatico come Hong Kong, Bangkok, Pechino e Shanghai.

