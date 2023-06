Lo scorso 12 maggio il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottoscritto il decreto attuativo che permetterà ai cittadini che rispetteranno determinati requisiti di ottenere la carta acquisti per la spesa alimentare. Con un importo complessivo di 382,5 euro per ogni nucleo familiare la misura permetterà di agire in aiuto verso quelle famiglie che stanno affrontando un momento di grande difficoltà economica.

A chi spetta la carta acquisti per spesa alimentare

Per poter accedere e ottenere la misura economica prevista nel decreto attuativo del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida i richiedenti e beneficiari non devono avere un Isee ordinario superiore ai 15 mila euro all’anno. E ancora, tutti i componenti del nucleo familiare richiedente la carta acquisti devono essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente. Chi invece non potrà beneficiarne sono quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto, posseggono: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Inoltre la misura economica non spetta nei casi in cui almeno uno solo dei membri del nucleo familiare sia percettore di: Nuova assicurazione sociale per l’impiego – Naspi e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – Dis-Coll; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni – CIG; qualsiasi differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Buoni spesa

Come funziona la carta

L’obiettivo della Carta acquisti per la spesa alimentare, che si aggiunge a quella destinata alle utenze domestiche, è di aiutare quelle famiglie in difficoltà a seguito dello straordinario aumento dei prezzi di generi alimentari avvenuto a causa della crisi economica. Le famiglie in stato di bisogno che otterranno la misura economica potranno fare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate al circuito Mastercard. Inoltre dà diritto a sconti nei negozi convenzionati.

La Carta sarà totalmente gratuità e funzionerà come una qualsiasi carta di pagamento elettronica. L’unica differenza è che le spese invece di essere addebitate al cittadino sono saldate dallo Stato. Per richiedere la Carta bisogna rivolgersi agli uffici postali abilitati presentando il relativo modulo e la documentazione richiesta.

