Dai “famosi” John Elkann, Luigi Gubitosi e Paolo Gentilini alle 6 donne e gli unici 2 del Sud: ecco tutti i Cavalieri del Lavoro 2021.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro 2021 in occasione della Festa della Repubblica. Sono tutti esponenti del mondo dell’imprenditoria italiana operanti in settore strategici dall’automobilistica alla metalmeccanica, passando per l’agroalimentare e la chimica. Nell’elenco spiccano nomi noti come quelli di John Elkann, il nipote di Gianni Agnelli e presidente di Stellantis, Ferrari e Gedi; Luigi Gubitosi, l’amministratore delegato e direttore generale di Telecom Italia; Paolo Gentilini, presidente dell’azienda di famiglia che produce biscotti dal 1890.

Chi sono i Cavalieri del Lavoro 2021

Le donne tra i 25 Cavalieri del Lavoro 2021 sono sei. Angiola Beltrame è la vicepresidente del gruppo delle Acciaierie Afv Beltrame. Giuseppina Di Foggia è l’ad di Nokia Italia. Graziella Danila Gavezotti è la presidente di Edenred Italia Fin Srl.

Vicepresidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana è l’ad di ALF Group. Paola Togni è presidente e ad dell’azienda di famiglia Serra San Quirico, eccellenza di vino, spumanti, acque e birre artigianali. Grazia Valentini è la presidente dell’azienda chimica di sistemi filtranti Gvs.

Sergio Mattarella

I neo-Cavalieri che arrivano dal Sud sono soltanto due. Antonio Palmieri è il pioniere della mozzarella di bufala che nella sua azienda di Capaccio, Tenuta Vannulo, produce biologico e a chilometro zero.

Dal Salento invece (ma è originario di Brescia) giunge Giampiero Fedele, il leader della Lasim Spa che rifornisce con i suoi pezzi Fiat, Alfa Romeo, General Motors, CNH e Magneti Marelli. L’unico sardo della lista è Salvatore Pilloni, fondatore delle Cantine Su’entu ed esponente di Coldiretti.

I nuovi Cavalieri del Lavoro 2021: l’elenco completo

Dopo aver premiato gli Alfieri della Repubblica 2021, il Presidente Mattarella ha arricchito la lista con queste nomine: ora i Cavalieri del Lavoro sono 625. Dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza sono stati 2947. Ecco l’elenco completo, ufficializzato dal Quirinale.