Ancora una volta, il Time inserisce Mario Draghi nelle sue classifiche sulle 100 persone più influenti al mondo. Mentre qualche tempo fa, l’attuale Presidente del Consiglio era entrato in lista grazie al suo impegno nel settore dell’economia, stavolta ha conquistato la categoria dedicata ai politici.

Mario Draghi: il Time lo inserisce nella classifica dei 100 politici più influenti

Tra personaggi come Joe Biden e Kamala Harris, nella classifica dei 100 politici più influenti stilata dal Time compare anche il nostro Mario Draghi. Mentre nel 2012 era stato inserito tra i banchieri più importanti del pianeta, conquistando anche la copertina della rivista, adesso è il turno della categoria ‘politica’. I nomi degli altri colleghi presenti sono diversi, alcuni noti e altri meno noti, ma hanno tutti in comune una cosa: l’influenza come politici. Draghi, quindi, conferma di essere un leader, almeno agli occhi degli esperti del settore. Anche se a qualche cittadino del bel Paese non piacciono le sue scelte amministrative, non possiamo negare che Mario sia un personaggio molto stimato, soprattutto dai colleghi. Non a caso, Janet Yellen, attuale segretaria al Tesoro americano, ha dichiarato:

“Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner. Questa volta da Presidente del Consiglio italiano. Draghi e la Bce aiutarono a stabilizzare l’economia europea. All’epoca ero alla Fed e fui particolarmente grata di avere un partner come Mario dall’altro lato dell’Atlantico, qualcuno con grande esperienza e nervi saldi“.

Yellen ha aggiunto qualche complimento sul famoso discorso di Draghi da banchiere nel luglio del 2012, quando con il suo “whatever it takes” annunciava che la Bce era “pronta a tutto” pur di salvare l’Euro.

Mario Draghi: infinite parole di stima da parte di Janet Yellen

Le parole di stima di Janet Yellen nei confronti di Mario Draghi non terminano qui. L’attuale segretaria al Tesoro americano si è complimentata con il Presidente del Consiglio italiano anche per il modo con cui ha gestito la pandemia da Covid-19. Come fatto dall’immunologo statunitense Anthony Fauci qualche giorno fa, anche Janet Yellen gli ha riconosciuto il grande impegno.

“Draghi è ora alla testa del governo italiano e guida il Paese attraverso la pandemia con mano abile, difendendo una rapida campagna vaccinale e misure di ristoro per imprese e lavoratori. (…) Ha messo in moto politiche necessarie e politicamente difficili per rendere più verde l’economia, ridurre le diseguaglianze e avanzare con la digitalizzazione. (…) Sono passati nove anni da quel famoso discorso, ma l’approccio di Mario di fare tutto il possibile è più rilevante e stimolante che mai”, ha dichiarato la segretaria al Tesoro americano.