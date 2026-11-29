Guardare il cielo dopo il tramonto o prima dell’alba non è più la stessa cosa. Tra le stelle, con sempre maggiore frequenza, si muovono file ordinate di puntini luminosi che avanzano in sincronia: non aerei, non meteore, ma i satelliti Starlink. La questione dei satelliti Starlink nel cielo notturno non è soltanto una curiosità per appassionati di astronomia — riguarda chiunque voglia ancora alzare gli occhi e trovare un cielo autentico, e soprattutto riguarda il futuro della ricerca scientifica.

Cosa sono e perché si vedono così bene

SpaceX, fondata da Elon Musk nel 2002, ha annunciato il progetto Starlink agli inizi del 2015 con un obiettivo ambizioso: portare la connessione internet a banda larga in ogni angolo del pianeta, comprese le zone rurali e remote che i cavi in fibra non raggiungeranno mai. Per farlo, il programma punta a mettere in orbita oltre 10.000 satelliti.

Il punto cruciale, dal punto di vista astronomico, è dove si trovano questi satelliti. Orbitano in low Earth orbit, cioè in orbita bassa, a meno di 600 km dalla superficie terrestre. È una quota molto inferiore rispetto ai satelliti geostazionari tradizionali, che viaggiano a circa 36.000 km. Questo li rende significativamente più luminosi di qualsiasi altro satellite artificiale: la distanza ridotta fa sì che riflettano la luce solare in modo molto più intenso, rendendoli visibili a occhio nudo nelle ore crepuscolari, quando il sole è già sotto l’orizzonte ma illumina ancora gli oggetti in quota.

Il fenomeno del cosiddetto trenino Starlink — la fila di satelliti appena lanciati che attraversa il cielo in pochi minuti — è diventato virale sui social più volte. In quelle fasi iniziali, prima che i satelliti si disperdano nelle orbite operative, la luminosità è particolarmente elevata e lo spettacolo è inconfondibile.

L’impatto sulla ricerca astronomica professionale

Quello che per molti è uno spettacolo insolito, per gli astronomi professionisti è diventato un problema concreto e quotidiano. I telescopi moderni, soprattutto quelli dedicati ai survey del cielo — cioè alle scansioni sistematiche della volta celeste — operano con esposizioni lunghe che catturano oggetti debolissimi. Un satellite che attraversa il campo visivo durante un’esposizione lascia una striscia luminosa che può rendere inutilizzabile l’immagine o, peggio, mascherare oggetti di interesse scientifico.

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Il problema non è teorico. Con migliaia di satelliti già in orbita e altri in arrivo, la probabilità che almeno uno di essi attraversi il campo visivo di un telescopio durante una lunga esposizione è concretamente aumentata. Per gli osservatori che lavorano su asteroidi potenzialmente pericolosi, su supernovae o su transiti di esopianeti — fenomeni che richiedono osservazioni continue e precise — ogni immagine compromessa ha un costo reale in termini di dati perduti.

Gli osservatori situati a latitudini medie e alte, dove le notti estive sono brevi e i satelliti in orbita bassa restano illuminati quasi per tutta la notte, subiscono un impatto ancora maggiore rispetto a quelli tropicali.

Inquinamento luminoso: un problema già esistente che si complica

I satelliti Starlink non hanno creato il problema dell’inquinamento luminoso, ma si aggiungono a un contesto già critico. Nelle aree urbane e periurbane, la luce artificiale ha già cancellato dalla vista la Via Lattea per la maggior parte delle persone. Chi si sposta in zone buie per osservare il cielo ora deve fare i conti anche con le scie satellite.

Immagine generata con AI

La differenza rispetto all’inquinamento luminoso tradizionale è che i satelliti si muovono: non si può semplicemente scegliere un sito buio e ignorarli. Sono presenti ovunque, indipendentemente dalla qualità del cielo locale. Questo rende la questione strutturalmente diversa e, per certi versi, più difficile da affrontare con le soluzioni convenzionali — come schermare le lampade o ridurre la potenza degli impianti urbani.

Le soluzioni in campo e i loro limiti

SpaceX non ha ignorato le critiche della comunità scientifica. L’azienda ha sviluppato e lanciato versioni darker dei propri satelliti, progettate per ridurre la superficie riflettente e abbassare la luminosità percepita da terra. Ha anche dichiarato di avere ulteriori idee in sviluppo per ridurre ulteriormente l’impatto visivo della costellazione.

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I risultati di questi interventi sono reali ma parziali. I satelliti di nuova generazione sono effettivamente meno luminosi rispetto ai primi esemplari lanciati, ma restano comunque visibili a occhio nudo in condizioni favorevoli e continuano a interferire con le osservazioni telescopiche professionali. La riduzione della luminosità non è sufficiente a eliminare il problema per gli strumenti più sensibili.

Sul fronte della comunità astronomica, si lavora su algoritmi di post-processing capaci di riconoscere e rimuovere le scie satellitari dalle immagini. È una soluzione parziale: recupera parte dei dati perduti, ma non funziona quando la scia copre un oggetto di interesse, e aggiunge complessità e tempo all’elaborazione. Per approfondire le implicazioni tecniche per l’astronomia professionale, Telescope Live ha pubblicato un’analisi dettagliata dell’impatto della costellazione Starlink sull’osservazione astronomica.

Una questione di governance del cielo

Al di là delle soluzioni tecniche, il caso Starlink ha aperto una discussione più ampia: chi decide come usare l’orbita bassa terrestre? Il cielo notturno è un bene comune — culturale, scientifico, persino psicologico — ma non esiste ancora un quadro normativo internazionale che ne regoli l’uso in modo vincolante.

SpaceX non è l’unica azienda a operare in questo spazio. Altre costellazioni di satelliti per la connettività sono in fase di sviluppo o già parzialmente operative, e la somma di tutti questi oggetti in orbita bassa potrebbe rendere il problema strutturalmente irrisolvibile con i soli aggiustamenti tecnici dei singoli operatori.

La pressione della comunità scientifica internazionale ha già prodotto alcuni risultati concreti — le versioni più scure dei satelliti ne sono la prova — ma la strada verso un equilibrio accettabile tra connettività globale e accesso a un cielo non contaminato è ancora lunga. Il dibattito non riguarda soltanto gli astronomi: riguarda chiunque, almeno una volta nella vita, abbia alzato gli occhi di notte e si sia sentito parte di qualcosa di più grande.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.