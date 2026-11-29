Due anni di dati, oltre 15.000 ore di monitoraggio forestale e una domanda che ha guidato ogni rilevazione: come si cura un bosco quando nessun bosco è uguale a un altro? È attorno a questa premessa che Sorgenia ha costruito il progetto #RigeneraBoschi, i cui risultati del secondo anno sono stati presentati a Milano a novembre 2026. L’iniziativa non si limita a misurare la salute degli alberi: punta a dimostrare che una gestione forestale personalizzata — calibrata sulle specificità di ogni ecosistema locale — è l’unico approccio realmente efficace in un’epoca segnata da siccità sempre più frequenti e stress idrici prolungati.

Un progetto che nasce dalla complessità del territorio italiano

L’Italia è uno dei paesi europei con la maggiore varietà di ecosistemi forestali. Dal faggio appenninico al bosco mediterraneo di lecci e corbezzoli, passando per le pinete costiere e le foreste alpine, ogni contesto risponde in modo diverso agli stessi eventi climatici. #RigeneraBoschi è stato costruito proprio su questa consapevolezza: il progetto si estende a otto regioni, ciascuna con caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali proprie.

Lanciato nel 2024, il programma ha coinvolto fin dall’inizio partner scientifici di primo piano: l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Bari collaborano alla raccolta e all’interpretazione dei dati, mentre PEFC Italia — lo schema internazionale di certificazione della gestione forestale sostenibile — garantisce un quadro metodologico riconosciuto a livello europeo. Le attività sono pianificate fino al 2028, il che significa che i risultati presentati a Milano rappresentano una tappa intermedia di un percorso ancora in corso.

Cosa significano 15.000 ore di monitoraggio

Il dato più immediato che emerge dal secondo anno del progetto è quantitativo: oltre 15.000 ore di monitoraggio accumulate nelle aree coinvolte. Ma cosa si misura, concretamente, in quelle ore?

Il progetto utilizza tecnologia IoT — sensori connessi installati in bosco — per rilevare in tempo reale parametri come umidità del suolo, temperatura dell’aria, stato idrico della vegetazione e variazioni microclimatiche. Questi strumenti permettono di costruire una fotografia continua e dinamica dello stato di salute della foresta, ben diversa dai rilievi periodici tradizionali che offrono solo istantanee statiche.

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Il valore di questa mole di dati non è puramente accademico. Sapere con precisione quando e dove un bosco soffre di stress idrico consente di intervenire — o di decidere consapevolmente di non intervenire — nel momento giusto, con le modalità giuste. Antonio Brunori, segretario generale di PEFC Italia, ha sottolineato proprio questo aspetto: la gestione forestale sostenibile non può prescindere dalla conoscenza profonda del singolo ecosistema.

Perché la siccità non colpisce tutti i boschi allo stesso modo

Uno degli elementi più rilevanti emersi dal monitoraggio è la disomogeneità delle risposte degli ecosistemi forestali agli stress climatici. Un bosco di pini su suolo sabbioso in una zona costiera reagisce alla siccità in modo radicalmente diverso rispetto a una faggeta su suolo argilloso in quota. Anche all’interno della stessa area, microhabitat diversi possono mostrare resilienza o vulnerabilità molto differenti.

Questo significa che le ricette standardizzate — tagli uniformi, irrigazioni di soccorso generalizzate, introduzione di specie “resistenti” applicate senza distinzioni — rischiano di fare più danni che benefici. La gestione forestale personalizzata parte invece dall’analisi puntuale di ogni sito: composizione specifica, struttura del suolo, esposizione, storia degli interventi passati, presenza di fauna.

Immagine generata con AI

I dati raccolti da #RigeneraBoschi stanno contribuendo a costruire modelli predittivi più raffinati, capaci di anticipare le condizioni di rischio e di suggerire interventi selettivi. Non si tratta di una tecnologia astratta: è uno strumento concreto per chi gestisce patrimoni forestali pubblici e privati.

Il ruolo di Sorgenia oltre la produzione energetica

Per un’azienda energetica, investire nel monitoraggio forestale può sembrare un’operazione di facciata. Ma il modello di #RigeneraBoschi ha una struttura che va oltre la comunicazione: la collaborazione con università pubbliche, la partnership con uno schema di certificazione internazionale come PEFC e la durata pluriennale del progetto (fino al 2028) sono elementi che richiedono un impegno sostanziale, non compatibile con un’iniziativa puramente simbolica.

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L’approccio scelto da Sorgenia riflette una tendenza più ampia nel mondo delle imprese: la sostenibilità non come dichiarazione d’intenti, ma come sistema di misurazione e rendicontazione verificabile. Dati raccolti, metodologie condivise con la comunità scientifica, risultati presentati pubblicamente: sono questi gli elementi che distinguono un progetto credibile da un’operazione di greenwashing.

Per chi volesse approfondire il quadro normativo e metodologico della gestione forestale sostenibile in Europa, il sito di PEFC Italia offre documentazione aggiornata sugli standard internazionali e sulle certificazioni riconosciute.

Cosa cambia per la gestione del patrimonio boschivo italiano

L’Italia ha una superficie forestale in crescita da decenni, ma la gestione attiva di questi boschi è ancora insufficiente rispetto alle potenzialità e alle necessità. Molte aree sono abbandonate, esposte al rischio di incendi e alla perdita di biodiversità. Il cambiamento climatico aggrava questa fragilità strutturale.

Progetti come #RigeneraBoschi hanno un valore che va oltre i confini dell’iniziativa privata: contribuiscono a costruire un patrimonio di conoscenze trasferibili, metodologie applicabili su scala più ampia e — soprattutto — una cultura della gestione forestale personalizzata che mette al centro la specificità del territorio invece di applicare soluzioni preconfezionate.

Con i risultati del secondo anno consolidati e altri due anni di monitoraggio davanti, il progetto di Sorgenia è ora nella fase più delicata: quella in cui i dati raccolti devono trasformarsi in linee guida operative, in pratiche di gestione che possano essere adottate e replicate. È lì che si misurerà il valore reale di quelle 15.000 ore passate ad ascoltare cosa hanno da dire i boschi italiani.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.