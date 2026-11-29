È cresciuto ai piedi dell’Etna per oltre duemila anni, ha ispirato leggende medievali e ha resistito a eruzioni, intemperie e secoli di storia siciliana. Oggi il Castagno dei Cento Cavalli, a Sant’Alfio, in provincia di Catania, entra ufficialmente nel Guinness World Records come albero vivente a fusti multipli più grande del mondo, con una circonferenza certificata di 52,4 metri. Un primato che non appartiene soltanto alla Sicilia, ma all’intero patrimonio naturale del pianeta.

Un gigante ai piedi del vulcano

Sant’Alfio è un piccolo comune della Sicilia orientale, incastonato tra i boschi di castagno che ricoprono i versanti del Monte Etna. È qui che il Castagno dei Cento Cavalli si erge da secoli, in un angolo di territorio che sembra costruito apposta per custodirlo. L’albero non è un fusto unico nel senso classico del termine: si tratta di un insieme di fusti multipli che condividono lo stesso apparato radicale, cresciuti e fusi nel corso di millenni fino a formare una struttura imponente e difficilmente classificabile con i parametri convenzionali della botanica forestale.

Proprio questa caratteristica — la molteplicità dei fusti uniti alla radice — è al centro del record certificato dal Guinness. La categoria specifica, «albero vivente a fusti multipli più grande del mondo», è stata costruita su misura per descrivere una realtà botanica che non ha precedenti documentati a livello globale. Non si tratta di un primato di altezza, né di età anagrafica certificata: è la circonferenza complessiva a fare la differenza, con quei 52,4 metri che rendono il castagno siciliano una categoria a sé.

Come si misura un albero del genere

Stabilire con precisione la circonferenza di un albero plurimillenario a fusti multipli non è un’operazione banale. La verifica che ha portato al riconoscimento del Guinness World Records ha richiesto un lavoro scientifico rigoroso, con il contributo determinante dell’Università di Catania e dell’Università di Palermo. I ricercatori hanno dovuto definire metodologie di misurazione adatte a una struttura arborea che non segue le regole geometriche di un albero ordinario.

Il perimetro di 52,4 metri è stato ottenuto misurando il contorno complessivo della base dell’albero, tenendo conto dell’intera struttura radicale e dei fusti che si dipartono da essa. Un approccio che richiede strumentazione precisa, rilievi sul campo e un quadro interpretativo condiviso tra botanici, ecologi forestali e i verificatori del Guinness. Il fatto che due atenei siciliani abbiano partecipato attivamente al processo conferisce al risultato una solidità scientifica che va ben oltre la semplice misurazione con un metro a nastro.

La leggenda che ha dato il nome all’albero

Il nome «Cento Cavalli» non è casuale. La tradizione popolare racconta che, durante un temporale, una regina di passaggio con il suo seguito — cento cavalieri e altrettanti cavalli — trovò riparo sotto la chioma dell’albero, così vasta da proteggere l’intero corteo dalla pioggia. La leggenda è medievale e probabilmente apocrifa, ma dice qualcosa di molto concreto: la chioma del castagno era già, secoli fa, abbastanza grande da sembrare impossibile a chi la guardava per la prima volta.

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Questa narrazione ha contribuito a costruire intorno all’albero un’aura di eccezionalità che precede di molto qualsiasi certificazione scientifica. Il Castagno dei Cento Cavalli era già un monumento naturale nell’immaginario collettivo siciliano prima ancora che qualcuno pensasse di misurarlo con precisione. Il Guinness World Records, in questo senso, ha semplicemente messo un numero su qualcosa che la gente del posto sapeva da sempre.

Immagine generata con AI

Oltre duemila anni di storia vivente

Le stime sull’età del castagno indicano che l’albero abbia più di 2.200 anni. Se confermato, significherebbe che è già adulto ai tempi della Roma repubblicana, che ha attraversato l’epoca normanna in Sicilia, il Rinascimento, le rivoluzioni del Settecento e i due conflitti mondiali del Novecento. È sopravvissuto alle eruzioni dell’Etna, che nel corso dei secoli hanno più volte ridisegnato il paesaggio circostante.

La longevità del castagno comune (Castanea sativa) è nota: in condizioni favorevoli, la specie può vivere molti secoli. Ma raggiungere e superare i duemila anni richiede una combinazione di fattori eccezionale — suolo vulcanico fertile, microclima adatto, assenza di eventi catastrofici diretti — e una buona dose di fortuna storica. Il fatto che l’albero si trovi in un’area che le comunità locali hanno sempre considerato sacra o comunque degna di protezione ha probabilmente contribuito alla sua sopravvivenza.

Perché questo record conta per il turismo e la conservazione

Il riconoscimento del Guinness World Records ha un valore che va oltre il simbolico. Sant’Alfio è un comune di dimensioni contenute, e la visibilità internazionale generata da un primato mondiale può tradursi in flussi turistici concreti, con benefici per l’economia locale e per la manutenzione del sito. Il Castagno dei Cento Cavalli è già accessibile al pubblico e inserito in percorsi naturalistici nella zona dell’Etna, ma il riconoscimento ufficiale lo proietta su una scala globale diversa.

Allo stesso tempo, la certificazione scientifica ottenuta con il contributo degli atenei siciliani apre la strada a programmi di monitoraggio più strutturati. Un albero di questa età e di queste dimensioni è un organismo complesso e vulnerabile: le variazioni climatiche, la siccità sempre più frequente nel Mediterraneo e le pressioni legate all’aumento dei visitatori richiedono una gestione attenta. Il record non è soltanto un trofeo: è anche un impegno di cura verso qualcosa che appartiene a tutti.

Per chi volesse approfondire la storia scientifica del castagno e del riconoscimento, il magazine dell’Università di Catania offre una ricostruzione dettagliata del processo di verifica e delle ricerche che hanno portato al primato mondiale.

Cinquantadue metri e quattro centimetri di perimetro, duemila anni di storia e una leggenda medievale: il Castagno dei Cento Cavalli è molto più di un albero grande. È un documento vivente della Sicilia e del Mediterraneo, e il fatto che sia ancora lì, ai piedi dell’Etna, a farsi misurare dai ricercatori e fotografare dai turisti, è già di per sé una notizia straordinaria.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.