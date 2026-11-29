Fino a un infarto su dieci non è causato da quello che i medici cercano per primo: un’arteria coronaria ostruita. Questa percentuale, apparentemente piccola, nasconde una realtà clinica che per anni ha lasciato molti pazienti senza una diagnosi precisa e, di conseguenza, senza una terapia adeguata. È qui che entra in gioco la cardiologia di precisione, un approccio che sta ridisegnando il modo in cui cardiologi e clinici affrontano uno degli eventi cardiovascolari più temuti.

Quando l’infarto sorprende: coronarie libere ma cuore in crisi

Il quadro clinico ha un nome preciso: MINOCA, acronimo inglese di Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries, ovvero infarto del miocardio con coronarie non ostruite. Significa che il paziente arriva in pronto soccorso con tutti i segni di un infarto — dolore toracico, alterazioni all’elettrocardiogramma, marcatori cardiaci elevati — ma quando i medici eseguono la coronarografia, non trovano stenosi significative nelle arterie coronarie.

Per decenni questo scenario ha generato confusione. Il paziente veniva spesso dimesso con una diagnosi vaga o trattato con le stesse terapie standard usate per gli infarti da ostruzione, anche quando quelle terapie non erano necessariamente appropriate al suo caso specifico. Il problema non era la rarità della condizione — circa un infarto su dieci rientra in questa categoria — ma la mancanza di strumenti diagnostici e di un framework clinico dedicato.

Perché il cuore può andare in infarto senza ostruzioni

Capire il MINOCA significa accettare che l’infarto non è una malattia unica, ma un evento finale che può avere cause molto diverse. Tra i meccanismi possibili ci sono lo spasmo coronarico, la dissezione spontanea delle arterie coronariche, la microangiopatia — cioè alterazioni dei vasi più piccoli, invisibili alla coronarografia standard — e fenomeni tromboembolici che si risolvono prima dell’esame.

Ogni causa richiede un approccio terapeutico diverso. Uno spasmo coronarico risponde ai calcio-antagonisti; una dissezione spontanea può richiedere un trattamento conservativo o interventistico specifico; una microangiopatia ha implicazioni prognostiche e terapeutiche ancora diverse. Trattare tutte queste condizioni con lo stesso schema terapeutico — quello pensato per le ostruzioni aterosclerotiche — è come usare la stessa chiave per serrature completamente differenti.

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La cardiologia di precisione applicata all’infarto

La cardiologia di precisione parte esattamente da questo punto: la diagnosi non si ferma all’evento, ma risale alla causa. Nel contesto del MINOCA, questo si traduce in un percorso diagnostico più articolato, che può includere tecniche di imaging avanzato come la risonanza magnetica cardiaca, test funzionali per valutare la reattività vascolare e una valutazione sistematica delle possibili eziologie.

L’obiettivo non è soltanto nominare correttamente la condizione, ma costruire una terapia su misura per il singolo paziente. La cardiologia di precisione applicata al MINOCA rappresenta quindi un cambio di paradigma: dal trattamento dell’evento al trattamento della causa, con tutto ciò che questo implica in termini di scelta dei farmaci, follow-up e prevenzione delle recidive.

Per il paziente, la differenza è concreta. Ricevere una diagnosi accurata significa non essere esposto a trattamenti inutili o potenzialmente dannosi, e allo stesso tempo non rinunciare a terapie che invece potrebbero fare la differenza. Significa anche avere un quadro prognostico più realistico e un piano di monitoraggio calibrato sul proprio profilo di rischio.

Immagine generata con AI

Un problema che riguarda più persone di quanto si pensi

La percentuale di un infarto su dieci senza ostruzione coronarica non è trascurabile se la si proietta sul numero complessivo di eventi cardiaci che si verificano ogni anno. In un paese come l’Italia, dove le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, questo significa che una quota significativa di pazienti potrebbe beneficiare di un approccio diagnostico più raffinato rispetto a quello tradizionale.

Il MINOCA colpisce con frequenza relativamente maggiore le donne e i pazienti più giovani rispetto all’infarto da ostruzione classica — un dato che rende ancora più urgente la necessità di riconoscerlo e gestirlo correttamente, senza liquidarlo come un “falso allarme” solo perché le coronarie risultano libere.

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La cardiologia di precisione in questo senso non è un lusso riservato ai centri di eccellenza, ma una necessità clinica che dovrebbe progressivamente entrare nei protocolli standard. Strumenti come la risonanza magnetica cardiaca post-infarto, già disponibili in molti ospedali italiani di secondo e terzo livello, possono fare la differenza nella stratificazione di questi pazienti.

Cosa cambia nella pratica clinica

Il riconoscimento del MINOCA come entità clinica distinta ha già portato a un cambiamento nell’impostazione diagnostica in molti centri cardiologici. La coronarografia normale non chiude più automaticamente il caso: apre invece una seconda fase di indagine orientata a identificare il meccanismo sottostante.

Questo richiede una collaborazione più stretta tra cardiologi interventisti, esperti di imaging e specialisti in cardiologia clinica. Richiede anche una maggiore attenzione nella raccolta dell’anamnesi — storia di emicrania, uso di farmaci vasoattivi, episodi precedenti di dolore toracico — che può orientare verso cause specifiche.

Per i pazienti, il messaggio pratico è che un referto coronarografico “nella norma” dopo un infarto non significa necessariamente che tutto vada bene o che non ci sia nulla da trattare. Significa che la ricerca della causa deve continuare, con strumenti e competenze adeguati. La cardiologia di precisione offre oggi gli strumenti per farlo in modo sistematico, trasformando un’area di incertezza diagnostica in un terreno di intervento clinico concreto ed efficace. Per approfondire il tema del MINOCA e le sue implicazioni, l’agenzia ANSA ha pubblicato un approfondimento dedicato.

Riconoscere che non tutti gli infarti nascono dallo stesso meccanismo è il primo passo verso cure più giuste ed efficaci. E per un paziente che si trova a fare i conti con un evento cardiaco senza una spiegazione immediata, avere finalmente un nome e un percorso diagnostico è già, di per sé, una forma di cura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.