Vent’anni di luci, casette di legno e presepi viventi distribuiti tra le colline del Monferrato e dell’Astigiano: Il Magico Paese di Natale taglia un traguardo importante nell’edizione 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi tra i mercatini di Natale in Piemonte. L’evento — nato a Govone nel 2006 e cresciuto fino a coinvolgere tre comuni — è in corso dal 14 novembre al 20 dicembre 2026, tra Asti, Govone e San Damiano d’Asti, nel cuore dei paesaggi UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato.

Da Govone a tre città: come è cresciuto l’evento in vent’anni

Tutto è partito da Govone, piccolo comune in provincia di Cuneo, che nel 2006 ha ospitato la prima edizione di quello che sarebbe diventato uno dei mercatini natalizi più riconoscibili del Nord Italia. L’intuizione era semplice ma efficace: usare il patrimonio storico e paesaggistico del territorio — in particolare il Castello Reale di Govone, residenza sabauda inserita nel patrimonio UNESCO — come cornice per un’esperienza natalizia capace di attrarre visitatori da fuori regione.

Nel corso degli anni il format si è espanso, coinvolgendo prima Asti e poi San Damiano d’Asti, trasformando l’evento in un circuito distribuito su più tappe. Oggi il Magico Paese di Natale conta oltre 190 casette natalizie in totale, distribuite tra le tre location, e ha ottenuto il riconoscimento di European Best Destinations come uno dei mercatini natalizi più romantici d’Europa. Un risultato che racconta bene la traiettoria percorsa in due decenni.

Cosa si trova ad Asti, Govone e San Damiano d’Asti

Ogni tappa del circuito ha una propria identità, e vale la pena capire cosa aspettarsi da ciascuna prima di organizzare la visita.

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Asti è la più grande delle tre location in termini di mercato vero e proprio: in Piazza Alfieri trovano posto oltre 150 casette di legno, aperte dalle 10:00 alle 20:00. È la tappa più adatta a chi cerca una classica esperienza da mercatino natalizio — artigianato, gastronomia locale, decorazioni — in una cornice urbana con tutti i servizi accessori. La piazza, già scenografica di per sé, si trasforma in un villaggio compatto e percorribile a piedi con facilità.

A Govone l’atmosfera cambia registro. Le oltre 50 casette sono accompagnate da attrazioni pensate soprattutto per le famiglie: la Casa di Babbo Natale, la Scuola degli Elfi e la visita al Castello Reale, che in questo periodo si veste di decorazioni e allestimenti natalizi. Gli orari di apertura qui sono dalle 10:00 alle 19:00. È la tappa più “narrativa” del circuito, quella che cerca di costruire un’esperienza immersiva piuttosto che limitarsi alla vendita di prodotti.

San Damiano d’Asti offre invece qualcosa di più raro nel panorama dei mercatini natalizi italiani: un Presepe Vivente nelle cantine. L’ambientazione sotterranea, tra le botti e le volte in pietra tipiche delle costruzioni vitivinicole piemontesi, aggiunge una dimensione inaspettata all’evento, mescolando tradizione religiosa e identità territoriale in modo originale.

Immagine generata con AI

Perché i mercatini di Natale in Piemonte puntano sul territorio UNESCO

Il posizionamento geografico del Magico Paese di Natale non è casuale. L’intera area si trova all’interno dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2014. Questo significa che chi viene per i mercatini di Natale in Piemonte si trova immerso in un contesto paesaggistico di primo piano, con colline, borghi medievali e cantine che fanno da sfondo naturale anche nelle settimane più fredde dell’anno.

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La scelta di distribuire l’evento su tre comuni, invece di concentrarlo in un’unica sede, risponde a una logica precisa: valorizzare il territorio in modo diffuso, spingendo i visitatori a spostarsi, scoprire strade secondarie, fermarsi a mangiare nei ristoranti locali, magari acquistare una bottiglia di Barbera o di Moscato d’Asti. È un modello di turismo esperienziale che funziona meglio di quanto sembri, e che spiega perché l’evento sia sopravvissuto e cresciuto per vent’anni.

Informazioni pratiche per organizzare la visita

L’edizione 2026 è attiva fino al 20 dicembre, quindi chi non ha ancora pianificato una gita ha ancora alcune settimane a disposizione. Le tre location non sono aperte simultaneamente tutti i giorni: il circuito funziona principalmente nei fine settimana e in alcuni giorni infrasettimanali nel periodo centrale di dicembre, ma per verificare il calendario aggiornato è consigliabile consultare il sito ufficiale del Magico Paese di Natale.

Gli orari da tenere a mente sono 10:00–20:00 per Asti e 10:00–19:00 per Govone. Per chi arriva da fuori Piemonte, Asti è raggiungibile in treno da Torino in circa un’ora, e da lì è possibile organizzare gli spostamenti verso Govone e San Damiano d’Asti. L’auto resta il mezzo più comodo per chi vuole visitare tutte e tre le tappe nella stessa giornata.

Vent’anni fa nessuno avrebbe scommesso che un mercatino natalizio nato in un piccolo comune cuneese sarebbe diventato un riferimento riconosciuto a livello europeo. Il Magico Paese di Natale ha dimostrato che puntare sull’identità di un territorio — invece di replicare formule generiche — è ancora la strategia più efficace per costruire qualcosa di duraturo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.