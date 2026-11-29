La prevenzione della violenza sulle donne entra nei bar italiani. Illycaffè e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato a Milano un’iniziativa nazionale che trasforma oltre diecimila locali pubblici in punti di sensibilizzazione e ascolto sul tema della violenza di genere. Un progetto che parte da un’intuizione semplice ma potente: i bar sono luoghi di prossimità, frequentati ogni giorno da milioni di persone, e possono diventare presidi di comunità ben prima che una situazione di pericolo degeneri.

Un’alleanza tra impresa privata e forze dell’ordine

La partnership tra Illycaffè e i Carabinieri è il cuore del progetto. Da un lato, una delle aziende italiane del caffè più riconoscibili a livello internazionale, con una rete capillare di locali convenzionati su tutto il territorio nazionale. Dall’altro, l’Arma dei Carabinieri, istituzione presente in ogni comune italiano e tradizionalmente punto di riferimento per la sicurezza di prossimità.

A guidare l’iniziativa per Illycaffè è Cristina Scocchia, CEO dell’azienda, che ha preso posizione pubblica sul progetto. Sul versante delle forze dell’ordine, il riferimento operativo è Rodolfo Santovito, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano, la città da cui è partita la fase di lancio.

Il fatto che un’azienda privata e un’istituzione pubblica si muovano insieme su questo terreno non è scontato. Significa che la prevenzione della violenza sulle donne viene riconosciuta come una responsabilità collettiva, non delegabile al solo sistema giudiziario o ai centri antiviolenza. I bar diventano, in questa logica, un primo anello di una catena più lunga.

→ Leggi anche: #ioleggoperché: parte la campagna nazionale per portare i libri nelle scuole italiane

Perché proprio i bar

La scelta dei locali pubblici come luoghi di prevenzione risponde a una logica precisa. Un bar non è un ufficio, non è un tribunale, non è un centro di ascolto. È uno spazio neutro, informale, dove le persone si fermano più volte al giorno. È un luogo in cui si chiacchiera, si osserva, si percepisce quando qualcosa non va.

Il barista — come il farmacista di quartiere o il medico di base — è spesso la prima persona con cui si entra in contatto al di fuori delle mura domestiche. In situazioni di isolamento e controllo, che sono tra le caratteristiche più frequenti della violenza domestica, il bar può essere uno dei pochi spazi in cui una donna riesce a uscire, anche solo per pochi minuti.

Trasformare questi locali in spazi di consapevolezza e prevenzione della violenza sulle donne significa portare l’informazione dove già si trovano le persone, senza costringerle a compiere un gesto esplicito — come recarsi in un centro antiviolenza — che può essere difficile, pericoloso o semplicemente troppo impegnativo in certi momenti.

La scala del progetto: diecimila locali in tutta Italia

Immagine generata con AI

Il numero è significativo: oltre diecimila bar coinvolti. Non si tratta di una sperimentazione locale o di un progetto pilota limitato a poche città. L’ambizione è quella di costruire una rete nazionale, con Milano come punto di partenza.

Una rete di questa dimensione ha un impatto potenziale enorme in termini di visibilità. Se ogni locale espone materiali informativi, forma il proprio personale a riconoscere segnali di disagio o semplicemente comunica ai clienti che quel posto è un luogo sicuro, il messaggio raggiunge una platea molto più ampia di quella che si potrebbe intercettare con campagne tradizionali.

→ Leggi anche: ZeroMail a Modena: come le lettere digitalizzate cambiano la vita dei familiari dei detenuti

La prevenzione della violenza sulle donne funziona meglio quando è diffusa, normalizzata, integrata nella vita quotidiana — non confinata a giornate simboliche o a spot televisivi che durano trenta secondi. Una rete di diecimila bar attivi tutto l’anno è un’infrastruttura di sensibilizzazione permanente.

Il modello della prevenzione distribuita

Quello che Illycaffè e i Carabinieri stanno costruendo si inserisce in un approccio alla prevenzione della violenza sulle donne che negli ultimi anni ha guadagnato attenzione anche in altri paesi europei: la cosiddetta prevenzione distribuita, che porta i messaggi e gli strumenti di supporto nei luoghi di vita ordinaria invece di aspettare che le vittime raggiungano i servizi.

In questo schema, i locali pubblici non sostituiscono i centri antiviolenza o il numero di emergenza 1522 — il numero nazionale contro la violenza e lo stalking gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità — ma li completano. Sono un primo contatto, un primo riconoscimento, un primo segnale che qualcuno può vedere e ascoltare.

Il coinvolgimento diretto dei gestori dei locali è una delle chiavi del modello: non si tratta di affiggere un volantino in vetrina, ma di rendere il bar parte attiva di un sistema di attenzione collettiva.

Il progetto nato dalla collaborazione tra Illycaffè e l’Arma dei Carabinieri dimostra che la risposta alla violenza di genere può venire anche da soggetti inattesi — un’azienda del caffè, un esercente, un bancone. Spesso è proprio lì, nei luoghi più ordinari, che si costruisce la prima, fragile possibilità di chiedere aiuto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.