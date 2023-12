Come ogni anno, Alphabet ha pubblicato le parole più cercate su Google nel 2023 in Italia e nel mondo. Il motore di ricerca ha diviso le keywords in categorie: argomenti, perché e cos’è, personaggi e titoli di film, serie e canzoni. Quella che emerge è una classifica di fine anno sulle tendenze d’attualità che hanno caratterizzato tutti e 12 i mesi.

Le parole più cercate su Google nel 2023

Il grande classico di Google è quello delle selezioni delle parole chiave, ovvero le domande più cercate sul motore di ricerca. Lutto nazionale e bandiere a mezz’asta per la scomparsa di Silvio Berlusconi, prima volta per un ex premier, domina la lista del cosa significa.

Lutto nazionale Transgender Implosione Apayinye Noos Papa emerito Sinologa Aschenazita Armocromista Sexting

Anche la classifica del perché è dominata dall’attualità, ovvero il conflitto in Medio Oriente. Al secondo posto c’è invece la curiosità sul perché Enzo Iacchetti, tra l’influenza e le puntate registrate, ha condotto Striscia la notizia in modalità smart working.

La guerra in Israele e Gaza Iacchetti conduce da casa Si festeggia il Ferragosto Fazio lascia la Rai Edoardo è stato squalificato Osimhen porta la mascherina La Juve ha perso 15 punti Si festeggia l’8 marzo Non c’è Teo Mammucari È morto Maurizio Costanzo

Ancora Palestina ed Israele nella lista del cos’è?, con Hamas e kibbutz al primo e terzo posto e in seconda posizione la ricerca sulla diastasi addominale, la separazione dei due muscoli retti dell’addome che si verifica principalmente dopo la gravidanza.

Hamas Diastasi addominale Kibbutz 41 bis Codacons CNEL Hangover Chat GPT Striscia di Gaza Ittero

Personaggi, film e serie più cercate su Google nel 2023

Grazie alla vittoria su Alcaraz all’Atp 500 di Pechino che lo ha fatto diventare il numero 4 al mondo eguagliando il record di Panatta e al trionfo in Coppa Davis, Jannik Sinner è il personaggio più cercato dell’anno su Google. Il tennista altoatesino batte Romelu Lukaku, passato dall’Inter alla Roma, e Peppino di Capri, premio alla carriera a Sanremo all’età di 83 anni.

Jannik Sinner Romelu Lukaku Peppino di Capri Shakira Marta Fascina Chiara Francini Elly Schlein Andrea Giambruno Francesca Fagnani Luisa Ranieri

Tra i personaggi morti nel 2023 più cercati su Google, vince a sorpresa Maurizio Costanzo. Il giornalista supera il favorito Berlusconi, mentre al terzo posto c’è il boss mafioso Matteo Messina Denaro: l’ultimo stragista di Cosa nostra, in coma irreversibile all’ospedale dell’Aquila, era stato arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza.

Maurizio Costanzo Silvio Berlusconi Matteo Messina Denaro Toto Cutugno Gianluca Vialli Francesco Nuti Matthew Perry Tina Turner Michela Murgia Gina Lollobrigida

Silvio Berlusconi

Tra i film, la sfida tra i blockbuster campioni d’incassi Oppenheimer e Barbie è vinta dal biopic di Christopher Nolan dedicato al fisico a capo del progetto Manhattan. In terza posizione finisce C’è ancora domani, il film-rivelazione di e con Paola Cortellesi che ha incassato oltre 30 milioni di euro.

Oppenheimer Barbie C’è ancora domani Assassinio a Venezia Everything Everywhere All at Once Avatar 2 The Nun 2 The Whale Killers of the Flower Moon Creed 3

Per quanto riguarda le serie tv, è scontato che a dominare la classifica dei titoli più popolari e ricercati del 2023 ci sia Mare fuori, il teen prison drama di Rai 2 che ha incollato milioni di spettatori agli schermi con la sua terza stagione. Più staccati Buongiorno, mamma! di Canale 5 e La legge di Lidia Poët di Netflix.

Mare fuori Buongiorno, mamma! La legge di Lidia Poët One Piece Mercoledì The Last of Us Terra amara Fiori sopra l’inferno Ginny & Georgia La ragazza e l’ufficiale

Complice il suo arrivo sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice di Sanremo, Chiara Francini è l’attrice più cercata dell’anno davanti a Luisa Ranieri e a Beatrice Luzzi, concorrente a sorpresa alla diciassettesima edizione del Grande Fratello. Questa classifica è quasi tutta al femminile: gli unici uomini in lista sono Angelo Duro, Brendan Fraser e Massimiliano Varrese.

Chiara Francini Luisa Ranieri Beatrice Luzzi Elena Sofia Ricci Angelo Duro Jenna Ortega Brendan Fraser Grecia Colmenares Massimiliano Varrese Paola Cortellesi

Passando alla musica, le ricerche dei cantanti sono tutte improntate sul Festival di Sanremo, con lo “scandaloso” Rosa Chemical al primo posto e il suo compare Fedez al secondo e il vincitore Marco Mengoni sul gradino più basso del podio.

Rosa Chemical Fedez Marco Mengoni Anna Oxa Lazza Mr. Rain Elodie Gino Paoli Ornella Vanoni Giorgia

Marco Mengoni si rifà nel segmento delle canzoni più cercate perché la sua Due vite è prima, mettendosi alle spalle Bzrp Music Sessions Vol. 53 di Shakira e Supereroi di Mr. Rain.

Due vite (Marco Mengoni) Bzrp Music Sessions Vol. 53 (Shakira) Supereroi (Mr. Rain) Cenere (Lazza) Italodisco (The Kolors) Made in Italy (Bdope e Rosa Chemical) Alba (Ultimo) Tango (Tananai) Splash (Colapesce e Dimartino) Everyday (Anna, Shiva e Takagi & Ketra)

Tra le ricette, il 2023 è l’anno delle lenticchie. Nonostante i prezzi siano più che raddoppiati, i legumi volano nei consumi degli italiani, complici la svolta verde nelle scelte di acquisto e la vocazione a prediligere a tavola prodotti del territorio.

Lenticchie Bigoli Scammaro Gnocchi di zucca senza patate Valdostana Tette delle monache Frappé Crema caffè Calzagatti Pesto genovese

Infine, Google ha aggiunto una selezione speciale delle ricerche più popolari di sempre. Per festeggiare i suoi primi 25 anni, il motore di ricerca ha diviso per categorie i topic più cliccati a livello globale da quando esiste la grande G.

Rock band più cercata di sempre: i Beatles

Artista: Leonardo da Vinci

Atleta: Cristiano Ronaldo

Vincitore di Grammy: Beyoncé

Icona di moda e stile: Rihanna

Cantautore e cantautrice: Taylor Swift

Sport: Calcio

Videogioco: Minecraft

Trilogia: Twilight

Opera d’arte: la Gioconda

Riproduzione riservata © 2023 - LEO