Il progetto Psicologo on the road nasce a Firenze grazie a StudioPsiche e prevede cinque sedute gratuite inserite nella campagna I FIV Good.

È nel centro storico di Figline e Incisa, nel Valdarno, a Firenze, capoluogo toscano, che prende vita il progetto sperimentale di StudioPsiche della stessa città. Qui il camper messo a disposizione dei cittadini si ferma dove c’è il mercato e accoglie chiunque abbia bisogno di un supporto ma magari non può permettersi le sedute nello studio medico privato. Il progetto Psicologo on the road può essere un modo, inoltre, per mettere a proprio agio chi non si sente di andare in uno studio e magari trova più familiarità e raccoglimento nel camper posizionato all’aria aperta della propria città.

Come funziona Psicologo on the road

Il progetto è in funzione nei mesi di novembre, marzo e aprile. I giorni in cui avviene sono il martedì durante il mercato di Figline, il venerdì in quello di Incisa e il mercoledì nel centro storico. Il camper è messo a disposizione dallo StudioPsiche di Firenze che ha deciso di promuovere questo progetto sperimentale per la salute dei cittadini.

Lo StudioPsiche si occupa proprio di benessere, sostegno e cura della persona, della coppia, della famiglia e dei gruppi. In collaborazione con il Comune il progetto offre ai cittadini cinque sedute gratuite. Il messaggio che si legge sul mezzo a quattro ruote è un invito a bussare alla porta: “Sali. Qui ti possiamo aiutare e offrire un supporto gratuito”. A causa dell’elevata richiesta che potrebbe esserci è consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione.

Camper

Cos’è la campagna I FIV Good

Durante i mesi e i giorni in cui sarà in funzione Psicologo on the road sarà possibile trovare uno psicologo o psicoterapeuta e anche un addetto alla segreteria che si occupa del primo accesso e di prendere in carica le richieste. Il progetto rientra nell’ambito della campagna I FIV Good. Quest’ultima comprende tre progetti (gli altri due sono LoveLab e MotivArte) nati dopo la pandemia per il benessere psicofisico dei cittadini.

In un periodo in cui l’attenzione alla sfera psicologica è sempre maggiore, come dimostra anche l’avvio del bonus psicologico, grazie a questi progetti vengono supportate persone di tutte le età. Sono previsti, oltre al sostegno psicologico, dei laboratori di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole e l’affissione in giro per i comuni di Incisa e Figline di manifesti artistici e motivazionali che verranno poi messi in maniera stabile nella biblioteca e nel Municipio.

